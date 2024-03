ЭПР «Персональные медицинские помощники» подготовят к заключению об эффективности

Source: MIL-OSI Russian Language News

?кспериментально-правовой режим «Персональные медицинские помощники» – это первый ЭПР, который подготовят к заключению об эффективности эксперимента. Кроме того, к ЭПР присоединяются медицинские организации ФМБА, расположенные в Москве и Москвоской области. Пациенты с диагнозами «сахарный диабет» и (или) «артериальная гипертензия», проходящие лечение в этих организациях, смогут бесплатно получить медицинские изделия и пройти программу дистанционного мониторинга состояния здоровья. Соотвествующие постановление, подготовленное Минэкономразвития России, принято Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ вносятся изменения в программу ЭПР: территории применения эксперимента расширяются на Москву и Московскую облась. ЭПР реализуется в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Персональные медицинские помощники», утвержденной Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

При прохождении программы мониторинга необходимо с периодичностью, установленной лечащим врачом, делать измерения соотвествующих показателей. Данные будут автоматически передаваться лечащему врачу в режиме реального времени. Это позволит отслеживать динамику состояния пациента и своевременно предпринимать необходимые меры.

«Эксперимент успешно реализуется уже более года и по состоянию на март количество программ дистанционного наблюдения превысило 15 тысяч. Много это или мало? Совместно с коллегами-участниками эксперимента мы считаем, что полученных данных результатов достаточно для начала следующего этапа – подготовки предварительных выводов, подтверждающих эффективность как применяемой технологии, так и специально разработанных правовых механизмов. Это первый ЭПР из 14 установленных, по которому стартует данный этап. Успешное прохождение позволит ускорить изменение общего регулирования по использованию дистанционных средств наблюдения за состоянием здоровья, а также поможет сделать этот переход бесшовным», – прокомментировал директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин.

Одновременно дополняется и упрощается порядок присоединения медицинских организаций, производителей медицинских изделий и систем поддержки принятия врачебных решений. В частности, теперь региональный Минздрав или ФМБА России, в зависимости от территориального расположения организации, берет на себя функции по приему заявлений о присоединении к ЭПР, формированию и направлению перечней участников ЭПР в регулирующий орган для принятия решения о присоединении их к ЭПР.

«Изменения направлены на расширение практик использования персональных медицинских помощников. Территория эксперимента расширяется и к восьми регионам (Иркутская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская, Самарская, Тюменская области, Республика Татарстан, и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) добавляются медицинские центры ФМБА, расположенные в Москве и Московской области», – подчеркнул Владимир Волошин.

«Архитектура проекта через унификацию интеграции медицинских изделий дистанционного мониторинга с Платформой персональные медицинские помощники создаст возможность управления рисками технологического и информационного характера за счет стандартизации обмена, накопления и обработки данных. Результатом станет создание обеспечиваемой государством уникальной национальной экосистемы дистанционного мониторинга ключевых парамаетров здоровья пациента, получаемых от персональных, в том числе мобильных и носимых, медицинских устройств. Использование этих данных в тесной интеграции с прочими медицинскими данными пациента (при его согласии) и объективными индикаторами его образа жизни будут ключевым элементом системы персонифицированной медицинской помощи», – прокомментировал одни из участников ЭПР, руководитель проектного офиса «Медицина» АО «Объединенная приборостроительная корпорация» Антон Кокин.

