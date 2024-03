«Форма здания несет вспомогательную роль, главное — его содержание»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Я давно наблюдаю за деятельностью Школы дизайна и считаю, что её существование очень важно как для образовательной среды, так и для креативных практик в целом. Арсений Мещеряков, как настоящий визионер, привлекает лучших специалистов, и именно благодаря этому создаёт уникальную образовательную экосистему.

Что касается нашего конкурса, то его главный смысл (как и любого конкурса) — идеи. Классные идеи и хорошо сделанные вещи. Мы хотим найти авторов этих идей и вещей, чтобы интегрировать их в нашу волшебную университетскую архитектурно-дизайнерскую среду.

Рем Колхаас стал архитектором благодаря тому, что увидел в музее Щусева дипломный проект Ивана Леонидова, «Институт Ленина». Он стал архитектором, хотя был сценаристом. А потом Заха Хадид, ученица Колхааса, которой он показал конструктивизм, тоже стала известным архитектором! Вся современная архитектура — это проекты, сделанные конструктивистами ровно 100 лет назад. Так что этим конкурсом мы в какой-то степени закладываем будущее.

