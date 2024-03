Финансовые новости: Существенное изменение схемы сообщений протоколов TWIME

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые пользователи сервисов FIFO TWIME ASTS на фондовом и валютном рынках, а также пользователи сервиса TWIME на срочном рынке, напоминаем, что с 18 марта 2024 года существенно изменяется схема сообщений.

Отсутствие корректировок схемы сообщений TWIME на Вашей стороне приведет к тому, что Вы не сможете подключиться к существующим сервисам, обратная совместимость с существующими схемами будет потеряна.

Пожалуйста, проведите необходимые доработки, чтобы не потерять доступ к сервису с 18 марта 2024 года.

На фондовом и валютном рынках:

В сообщения NewOrderSingle, OrderReplaceRequest, ExecutionReport будет добавлено поле ComplianceID (376), код способа создания заявки.

Документация и версия схемы сообщений с указанными изменениями доступны на FTP: https://ftp.moex.com/pub/twime/ASTS/New_Release_18March2024/

На срочном рынке:

В сообщения NewOrderSingle (message id=6000), NewOrderIceberg (message id=6008), NewOrderIcebergX (message id=6011), OrderReplaceRequest (message id=6007), OrderIcebergReplaceRequest (message id=6010), NewOrderSingleResponse (message id=7015), NewOrderIcebergResponse (message id=7016), OrderReplaceResponse (message id=7018) будет добавлено поле ComplianceID.

Документация и версия схемы сообщений с указанными изменениями доступны на FTP: https://ftp.moex.com/pub/TWIME/Spectra/Test/doc/

У Вас есть возможность провести тестирование на наших стендах начиная с 31.01.2024.



