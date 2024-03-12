Финансовые новости: По ценным бумагам LPSB проводится дискретный аукцион

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

LPSB

ЛЭСК ао

По состоянию на 17:53:00 текущая цена составила 46.1 руб. (Отклонение – 21.80 %).

Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (37.85 руб.).

В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 17:57:00.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

Окончание ДА и возобновление торгов в 18:27:00.

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Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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