Финансовые новости: Определены даты проведения Финансового конгресса Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Финансовый конгресс Банка России состоится
Деловая программа конгресса будет посвящена экономике и денежно-кредитной политике, финансовому рынку и защите прав потребителей, развитию финансовых технологий, регулированию участников финансового рынка, климатической и ESG-повестке, международному сотрудничеству.
В мероприятии примут участие руководители крупнейших игроков российского финансового рынка, руководство Банка России, представители стран — партнеров России.
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