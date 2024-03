Финансовые новости: Определены даты проведения Финансового конгресса Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Финансовый конгресс Банка России состоится 3–5 июля в Санкт-Петербурге. В первый день форума, 3 июля, пройдут две пленарные сессии, 4–5 июля состоятся панельные дискуссии.

Деловая программа конгресса будет посвящена экономике и денежно-кредитной политике, финансовому рынку и защите прав потребителей, развитию финансовых технологий, регулированию участников финансового рынка, климатической и ESG-повестке, международному сотрудничеству. В мероприятии примут участие руководители крупнейших игроков российского финансового рынка, руководство Банка России, представители стран — партнеров России.

