Финансовые новости: Об исполнении однодневных фьючерсов с автопролонгацией на валютные пары, золото и Индекс МосБиржи в марте 2024 года

Обращаем внимание, что клиринговым центром взимается комиссия в размере 1% от номинала контракта за исполнение поручений на экспирацию, которая предусмотрена спецификациями контрактов USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF, GLDRUBF и IMOEXF. Подробная информация о датах подачи и исполнения поручений в марте 2024 года, а также механизме такого исполнения указана на страницах https://www.moex.com/a8141, https://www.moex.com/a8493 и https://www.moex.com/a8621.

При этом контракты участников могут быть исполнены без подачи поручения в случае отсутствия достаточного количества встречных поручений на исполнение в порядке, предусмотренном спецификациями соответствующего контракта и правилами клиринга НКО НКЦ (АО). В этом случае комиссия за исполнение не взимается.



