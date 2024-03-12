Финансовые новости: Ломая лед (12.03.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 12 марта 2024 года выпускает в обращение памятные монеты «Атомный ледокол «Сибирь» серии «Атомный ледокольный флот России»:

— серебряную номиналом 3 рубля;

— золотую номиналом 200 рублей.

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Ледокол был заложен 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. Золотая монета номиналом 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «3 РУБЛЯ», «200 РУБЛЕЙ», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне серебряной монеты (каталожный № 5111-0497) расположено рельефное изображение атомного ледокола «Сибирь» и ледовых торосов на фоне изображения полярного сияния, выполненного в виде волнистых радужных линий с эффектом интерференции света; внизу по окружности имеется рельефная надпись: «АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

На оборотной стороне золотой монеты (каталожный № 5219-0035) расположено рельефное изображение атомного ледокола «Сибирь» и ледовых торосов на фоне стилизованного изображения звездного неба, выполненного в технологии лазерного матирования с рельефными участками; внизу по окружности имеется надпись: «АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 0,5 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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