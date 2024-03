Ученые СПбГУ создали умные нейропротезы | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Воздействие на мозг посредством стимуляции периферических нервов — один из перспективных методов при нейропротезировании конечностей у пациентов с утраченными двигательными функциями, ампутированными конечностями и параличами вследствие травм и заболеваний нервной системы. Однако недавно международный коллектив ученых, в состав которого вошли специалисты Санкт‑Петербургского университета, выяснил, что такой подход не всегда обеспечивает естественную сенсомоторную активность. Как отмечают ученые СПбГУ, для более эффективного восстановления пациентов необходимо исследовать новые способы сенсорной стимуляции, близкие к естественным.

Результаты исследования опубликованы в международном научном издательстве Nature.

Международная команда исследователей, в состав которой вошел заведующий лабораторией нейропротезов Института трансляционной биомедицины СПбГУ профессор Павел Мусиенко и сотрудники его научной группы, разработала и протестировала систему биомиметической нейростимуляции, которая передает в неповрежденные отделы нервной системы человека информацию, приближенную к натуральной, естественной.

«На основе математической модели механорецепторов — окончаний нервных волокон, которые реагируют на механическое воздействие, — мы создали биомиметические стратегии стимуляции, имитирующие активность различных афферентных единиц, которые передают импульсы от рецепторов в головной или спинной мозг», — рассказал автор работы, заведующий лабораторией нейропротезов Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научный руководитель направления «Нейробиология» научно‑технологического университета «Сириус», заведующий лабораторией нейромодуляции Института физиологии имени И. П. Павлова РАН Павел Мусиенко.

Работа проведена Санкт‑Петербургским университетом совместно с университетом «Сириус», Институтом физиологии имени И. П. Павлова РАН, центром LIFT (Life Improvement by Future Technologies Center), НИТУ МИСиС, а также ETH Zurich.

Ученые экспериментально оценили новую парадигму на животных моделях, исследовали соматосенсорную нейросеть, стимулируя нерв и записывая рефлекторные реакции в ганглиях (спинномозговых узлах) дорсальных корешков и спинном мозге. Такая стимуляция привела к активности нейронной сети, причем эта активность по своей пространственно‑временной динамике оказалась приближена к естественной нормальной.

Новая умная нейротехнологическая парадигма, разработанная научной группой, была реализована в бионическом устройстве и протестирована на реальных пациентах, обеспечив большую мобильность и лучшую координацию по сравнению с традиционными подходами.

