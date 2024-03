Студенты НГУ впервые приняли участие в зимней школе по физике высоких плотностей энергии в Снежинске

Source: MIL-OSI Russian Language News

Зимняя школа по физике высоких плотностей энергии проходила в Образовательном центре «Новый Снежинск» с 25 февраля по 1 марта. Ее участниками стали 49 студентов российских опорных вузов Образовательного центра, в число которых входят Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), Новосибирский государственный университет и Уральский федеральный университет. В Зимней школе впервые приняли участие 13 студентов Физического факультета НГУ.

— Образовательная программа Зимней школы была очень разнообразной и насыщенной: студенты прослушали лекции о радиографии как способе изучения быстропротекающих газодинамических процессов; об использовании лазер-плазменных ускорителей в РФЯЦ–ВНИИТФ; об исследовании спектров неравновесного линейчатого излучения многозарядных ионов в пикосекундной лазерной плазме; о современном материаловедении и специальных материалах и другие интереснейшие доклады. Им рассказали о компьютерном моделировании свойств материалов, высокопроизводительных вычислениях для решения современных задач математической физики и трехмерном численном моделировании задач физики плазмы, турбулентного перемешивания, перехода горения в детонацию на современном вычислительном комплексе. Обширной и содержательной была экскурсионная программа Зимней школы. Мы побывали на экспериментальных установках РФЯЦ-ВНИИТФ (Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина). Участники Зимней школы посетили производственные площадки и Центр лазерно-физических исследований РФЯЦ–ВНИИТФ. Нам было очень интересно побывать на комплексе импульсной томографии (КИТ), который строится при активнейшем участии ученых ИЯФ СО РАН. Здесь мы встретили знакомых научных сотрудников-«ИЯФовцев» и смогли пообщаться с ними. Во время экскурсионной программы наши студенты продемонстрировали высокий уровень знаний в различных областях физики — не только в физике плазмы, физике полупроводников и оптике, но и в других направлениях. Сотрудники РФЯЦ–ВНИИТФ отметили заинтересованность студентов Физического факультета НГУ в научных исследованиях и достойную подготовку, — рассказал заместитель декана Физического факультета НГУ по магистратуре Роман Спицын.

В свободное от образовательной и экскурсионной программ время участники Зимней школы смогли в неформальной обстановке пообщаться со специалистами РФЯЦ-ВНИИТФ и задать им все интересующие вопросы.

Заключительный день работы Зимней школы был посвящен выступлениям студентов с докладами о научной работе. Перед аудиторией, в состав которой входили научные сотрудники РФЯЦ-ВНИИТФ, выступили 2 студента НИЯУ МИФИ и 7 студентов НГУ: Алексей Вопиловский (бакалавриат, 4 курс, кафедра химическо-биологической физики), Даниил Гаврисенко (магистратура, 2 курс, кафедра физики плазмы), Константин Колесниченко (магистратура, 2 курс, кафедра физики плазмы), Андрей Снегирев (магистратура, 2 курс, кафедра физики полупроводников), Надежда Соловова (магистратура, 1 курс, кафедра физики полупроводников), Артем Четвериков (магистратура, 1 курс, кафедра химическо-биологической физики) и Анна Шуклина (бакалавриат, 4 курс, кафедра физики ускорителей).

Ярким событием для участников Зимней школы стало посещение Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИТФ, где ребята увидели макеты прототипов устройств, применявшихся для проведения мирных ядерных взрывов в целях тушения аварийных газовых фонтанов, исполнения геологоразведочных работ или создания емкостей подземных хранилищ. Им показали ценнейшие экспонаты музея — ключи от башен Семипалатинского полигона, на которых испытывались первые советские атомный и термоядерный заряды, корпус мощнейшей термоядерной авиабомбы — «Царь-бомбы», также известной как легендарная «Кузькина Мать», а также первую принятую на вооружение авиацией советскую водородную бомбу.

— НГУ является одним из опорных вузов Образовательного центра «Новый Снежинск», поэтому наши студенты могут приезжать сюда на практику, работать над магистерскими дипломными работами, а потом, при желании, остаться здесь работать. Обучение в магистратуре будет проходить по индивидуальной траектории, при этом ребята остаются студентами своих вузов. Им предоставляют доступ к широкому спектру дополнительной подготовки. Здесь магистранты смогут выполнять свои исследования под руководством научных сотрудников на экспериментальных установках РФЯЦ-ВНИИТФ. Организаторы Зимней школы надеются, что студенты НГУ воспользуются такой прекрасной возможностью, и хочется сказать организаторам большое спасибо за это проведенное на высоком уровне мероприятие, — отметил Роман Спицын.

Публикацию подготовила Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Фото предоставлены пресс-службой РФЯЦ-ВНИИТФ и участниками Зимней школы по физике высоких плотностей энергии.

