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Студенты НГУ впервые приняли участие в зимней школе по физике высоких плотностей энергии в Снежинске

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Зимняя школа по физике высоких плотностей энергии проходила в Образовательном центре «Новый Снежинск» с 25 февраля по 1 марта. Ее участниками стали 49 студентов российских опорных вузов Образовательного центра, в число которых входят Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт), Новосибирский государственный университет и Уральский федеральный университет. В Зимней школе впервые приняли участие 13 студентов Физического факультета НГУ.

Образовательная программа Зимней школы была очень разнообразной и насыщенной: студенты прослушали лекции о радиографии как способе изучения быстропротекающих газодинамических процессов; об использовании лазер-плазменных ускорителей в РФЯЦ–ВНИИТФ; об исследовании спектров неравновесного линейчатого излучения многозарядных ионов в пикосекундной лазерной плазме; о современном материаловедении и специальных материалах и другие интереснейшие доклады. Им рассказали о компьютерном моделировании свойств материалов, высокопроизводительных вычислениях для решения современных задач математической физики и трехмерном численном моделировании задач физики плазмы, турбулентного перемешивания, перехода горения в детонацию на современном вычислительном комплексе. Обширной и содержательной была экскурсионная программа Зимней школы. Мы побывали на экспериментальных установках РФЯЦ-ВНИИТФ (Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина). Участники Зимней школы посетили производственные площадки и Центр лазерно-физических исследований РФЯЦ–ВНИИТФ. Нам было очень интересно побывать на комплексе импульсной томографии (КИТ), который строится при активнейшем участии ученых ИЯФ СО РАН. Здесь мы встретили знакомых научных сотрудников-«ИЯФовцев» и смогли пообщаться с ними. Во время экскурсионной программы наши студенты продемонстрировали высокий уровень знаний в различных областях физики — не только в физике плазмы, физике полупроводников и оптике, но и в других направлениях. Сотрудники РФЯЦ–ВНИИТФ отметили заинтересованность студентов Физического факультета НГУ в научных исследованиях и достойную подготовку, — рассказал заместитель декана Физического факультета НГУ по магистратуре Роман Спицын.

В свободное от образовательной и экскурсионной программ время участники Зимней школы смогли в неформальной обстановке пообщаться со специалистами РФЯЦ-ВНИИТФ и задать им все интересующие вопросы.

Заключительный день работы Зимней школы был посвящен выступлениям студентов с докладами о научной работе. Перед аудиторией, в состав которой входили научные сотрудники РФЯЦ-ВНИИТФ, выступили 2 студента НИЯУ МИФИ и 7 студентов НГУ: Алексей Вопиловский (бакалавриат, 4 курс, кафедра химическо-биологической физики), Даниил Гаврисенко (магистратура, 2 курс, кафедра физики плазмы), Константин Колесниченко (магистратура, 2 курс, кафедра физики плазмы), Андрей Снегирев (магистратура, 2 курс, кафедра физики полупроводников), Надежда Соловова (магистратура, 1 курс, кафедра физики полупроводников), Артем Четвериков (магистратура, 1 курс, кафедра химическо-биологической физики) и Анна Шуклина (бакалавриат, 4 курс, кафедра физики ускорителей).

Ярким событием для участников Зимней школы стало посещение Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИТФ, где ребята увидели макеты прототипов устройств, применявшихся для проведения мирных ядерных взрывов в целях тушения аварийных газовых фонтанов, исполнения геологоразведочных работ или создания емкостей подземных хранилищ. Им показали ценнейшие экспонаты музея — ключи от башен Семипалатинского полигона, на которых испытывались первые советские атомный и термоядерный заряды, корпус мощнейшей термоядерной авиабомбы — «Царь-бомбы», также известной как легендарная «Кузькина Мать», а также первую принятую на вооружение авиацией советскую водородную бомбу.

НГУ является одним из опорных вузов Образовательного центра «Новый Снежинск», поэтому наши студенты могут приезжать сюда на практику, работать над магистерскими дипломными работами, а потом, при желании, остаться здесь работать. Обучение в магистратуре будет проходить по индивидуальной траектории, при этом ребята остаются студентами своих вузов. Им предоставляют доступ к широкому спектру дополнительной подготовки. Здесь магистранты смогут выполнять свои исследования под руководством научных сотрудников на экспериментальных установках РФЯЦ-ВНИИТФ. Организаторы Зимней школы надеются, что студенты НГУ воспользуются такой прекрасной возможностью, и хочется сказать организаторам большое спасибо за это проведенное на высоком уровне мероприятие, — отметил Роман Спицын.

Публикацию подготовила Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Фото предоставлены пресс-службой РФЯЦ-ВНИИТФ и участниками Зимней школы по физике высоких плотностей энергии.

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