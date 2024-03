СПбГАСУ вошёл в премьер-лигу Национального агрегированного рейтинга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет укрепил позиции и вошёл в Премьер-лигу Национального агрегированного рейтинга 2024.

Это событие обретает особое значение, когда вопрос выбора вуза стоит перед большинством абитуриентов. Разобраться в палитре национальных рейтингов и выбрать достойный вуз помогает Национальный агрегированный рейтинг (НАР), в котором собрана информация о вузах России.

Рейтинг выходит в шестой раз, став де-факто единой шкалой оценивания высших учебных заведений. Он позволяет вузам сравнивать свои результаты и достижения с другими образовательными учреждениями на институциональном уровне, а будущим абитуриентам даёт возможность сориентироваться в сфере высшего образования и выбрать лучший вуз. Это стимулирует конкуренцию между университетами и побуждает их стремиться к улучшению своего образовательного и научного предложения.

В 2024 г. НАР включил в себя 686 вузов, которые, согласно правилам и критериям рейтинга, распределены на 10 лиг. Самая престижная – Премьер-лига, «зелёная зона» рейтинга.

Поздравляем СПбГАСУ и желаем нашему вузу процветания, высоких достижений и покорения новых вершин!

