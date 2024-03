«Роснефть» на выставке «Россия» расскажет о роли искусственного интеллекта в нефтегазодобыче

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft

13 марта в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» пройдет День Искусственного Интеллекта. В рамках тематического дня Компания представит свои решения в области нейронных сетей, машинного обучения и больших данных.

«Роснефть» – лидер IT-разработок и инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли. Компания делает ставку на цифровизацию во всех областях деятельности, что является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повышать прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке Компании.

В ходе тематического дня в формате научно-популярных лекций специалисты «Роснефти» расскажут гостям павильона о том, какие инструменты искусственного интеллекта уже применяются в нефтегазовой промышленности, а также о ключевых преимуществах корпоративных технологий.

Специалисты красноярского научного института презентуют искусственный интеллект, который выделяет модели разломов горных пород по данным сейсморазведки. Учёные Компании использовали гигантский массив накопленных данных, который собран в корпоративном Центре хранения сейсмической информации. База данных Центра – более 5 миллионов гигабайт – одна из крупнейших в мире. Для сравнения, это почти в 110 раз больше объёма фонда Российской государственной библиотеки, который содержит около 50 миллионов экземпляров книг и занимает площадь 8,5 гектаров.

«Роснефть» – первая компания в России, которая оцифровала весь процесс добычи нефти и запустила проект «цифрового месторождения». Полномасштабный «цифровой двойник» позволяет удалённо в режиме реального времени отслеживать процесс добычи и транспортировки нефти, а также контролировать применение средств индивидуальной защиты, передвижение техники и персонала по территории производственных активов. На выставке специалисты Компании подробно расскажут о том, какую роль в проекте «Цифровое месторождение» играет искусственный интеллект.

Наряду с ИИ в «Роснефти» развивается направление VR-проектирования, где машинное обучение также играет важную роль, позволяя создавать реалистичные визуальные и звуковые эффекты. Для всех желающих специалисты самарского научного института проведут виртуальные экскурсии по объектам Компании. В VR-разработках использованы технологии, которые позволяют перемещаться по действующим промышленным объектам и взаимодействовать с оборудованием, которое до мельчайших подробностей повторяет их реальные аналоги. При этом в моделях сохраняются физические свойства предметов, такие как отражение света, текстуры, тени.

В перерывах между лекциями гости павильона смогут посостязаться с искусственным интеллектом в игре «Брось вызов нейросети», которая разработана с применением уникального симулятора «РН-КИМ». По правилам игры соревнующиеся должны расставить скважины на виртуальном месторождении таким образом, чтобы добыть максимальное количество нефти. После хода игрока свой ход в среднем за полторы минуты делает нейросеть. Победитель определяется по объёму добытой нефти.

Также в рамках продолжающихся Дней ЯНАО пройдет презентация «Харампурнефтегаза» – одного из добывающих активов Компании. Представители предприятия расскажут о процессе добычи газа, экологических и социальных. Кроме того, в павильоне ежедневно проходят выступления исполнителей национальных песнопений, гости могут принять участие в мастер-классах по созданию национальных ненецких оберегов, а также традиционных игрушек – кукол нухуко. Посетители экспозиции также смогут познакомиться с северными национальными видами спорта.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

12 марта 2024 г.

