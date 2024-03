Приглашаем на киносеанс и встречу с режиссёром фильма «Учитель немецкого»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

13 марта в 15:00 в Центре информационных технологий Государственного университета управления пройдёт показ документального фильма «Учитель немецкого», после чего состоится встреча с режиссёром и сценаристом картины Евгением Кожокиным.

Документальный фильм посвящён жизни советского разведчика Рахима Бурханова. Выходец из знатной, богатой бухарской семьи, в 20-х годах прошлого века он обучался в Германии, свободно владел немецким языком. В годы Великой Отечественной войны был направлен по линии наших разведорганов к немцам для внедрения в структуры, занимавшиеся советской Средней Азией. Пройдя нечеловеческие испытания, Бурханов сумел добыть информацию об агентуре, которую нацисты забрасывали в СССР.

Режиссёр и автор сценария – декан факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, профессор Евгений Кожокин.

Награды:

— Фестиваль «Соль Земли» — Диплом жюри «За глубокое воплощение образа человека чести»;

— Фестиваль «Свидание с Россией» — Лучшая операторская работа (Денис Котурга);

— Фестиваль «Победили вместе» — Диплом «За экранное воплощение героя-разведчика».

Приглашаем всех желающих присоединиться к просмотру и обсуждению фильма.

