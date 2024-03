Пополнение в семье станет выгодным – ставку по льготной ипотеке могут привязать к числу детей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как число детей в семье будет влиять на ставку по ипотеке?

Инициатива «Дом.РФ» направлена на увеличение рождаемости – появление новых членов семьи будет выгодным для заемщиков. Так, в соответствии с предложением планируется установить следующие процентные ставки по семейной ипотеке:

6% (текущий уровень) для заемщиков с одним ребенком;

5% при появлении второго ребенка;

4% после рождения третьего и последующих детей.

Участвовать в льготной программе со сниженной ставкой смогут только заемщики, впервые оформляющие ипотеку. Сейчас льгота доступна гражданам, у которых в период с 2018 по 2023 годы (включительно) появился ребенок.

Что ждет семейную ипотеку в ближайшие годы?

Льготная ипотека с господдержкой стартовала в России в 2018 году в рамках программ по улучшению жилищных условий населения. Условия кредитования неоднократно пересматривали, а действие ипотеки расширяли и продлевали, в т.ч. в период пандемии для поддержки финансового сектора и застройщиков. В феврале льготу продлили до 2030 года – с инициативой выступил лично Владимир Путин: для реализации проекта Минфин планирует выделить из бюджета дополнительно 1,5 трлн. руб.

«В 2023 году условия льготной ипотеки ужесточили, но семейных программ негативные изменения не коснулись – оформить ссуду под 6% можно с первоначальным взносом от 20% на сумму до 6 млн. руб.», – напомнил эксперт.

Впрочем, продление льготной ипотеки происходит на фоне обеспокоенности Минфина и Центробанка – в ведомствах отмечают, что высокие субсидии при сохранении текущей ключевой ставки отрицательно влияют на отрасль. При этом около 47% ипотечных кредитов, оформляемых сегодня, выдано в рамках программ с господдержкой: ЦБ РФ планирует менять ситуацию, чтобы снизить влияние льгот на ипотечный рынок.

