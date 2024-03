Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова и представители Института машиностроения, материалов и транспорта — заместитель директора по образовательной деятельности Павел Ковалёв и ответственная за набор на 1 курс Наталья Мохова посетили с рабочим визитом ПАО «Северсталь» в Череповце.

В рамках визита прошли рабочая встреча и круглый стол с представителями металлургической промышленности. Участники обсудили и согласовали содержание корпоративной образовательной программы для студентов направления «Металлургия» в рамках нового образовательного стандарта высшего образования СПбПУ в связи с планируемым переходом на новую национальную модель системы высшего образования.

Коллаборация и новые форматы взаимодействия действительно дают совершенно другой результат. Академическое сообщество делится фундаментальными знаниями, а правильно спроектированная программа настроит образование на практико-ориентированный формат. В итоге наш индустриальный партнёр получит уже готового выпускника, которого не нужно будет доучивать , — поделилась Людмила Владимировна.

Впервые прошло профориентационное мероприятие для родителей учеников инженерных классов «Северстали» и для сотрудников компании. Участникам представили направления подготовки в ИММиТ и особенности приёмной кампании 2024 года.

Также состоялись встречи с представителем комитета образования Череповца и с директорами школ, в которых организованы инженерные классы под кураторством «Северстали» (структурное подразделение «Центр образования им. И.А. Милютина» — школа № 23 и школа № 14). Выпускники таких классов ежегодно показывают высокие результаты при поступлении в Политех.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI