Политех в метавселенной: финал олимпиады «Цифровой инжиниринг в строительстве»

С 4 по 7 марта в Политехе прошел финал Национальной технологической олимпиады по профилю «Цифровой инжиниринг в строительстве». Инженерно-строительный институт и Центр по работе с абитуриентами СПбПУ выступили в роли организатора профиля совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Высшей школой экономики, Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), президентской платформой «Россия — страна возможностей», Агентством стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Технологическими партнерами профиля выступили компании «Аскон» и ГК «Самолет». Финальные соревнования олимпиады одновременно прошли по двум трекам — школьному и студенческому. В финал вышли участники из 10 регионов нашей страны.

Участники погрузились в мир новейших технологий в сфере цифрового строительства. Настоящей инновацией стало применение таких передовых технологий, как имитационное моделирование и искусственный интеллект. Эти современные инструменты применялись участникам для решения сложных задач в области цифрового проектирования и строительства.

Организаторы олимпиады удивили всех участников и гостей необычным форматом проведения защиты работ. Они создали виртуальный мир в метавселенной, который позволил всем почувствовать себя полноценными участниками интерактивного мероприятия, создать своего аватара и пообщаться друг с другом в игровом формате. Оценка результатов проделанной работы проходила также в виртуальном пространстве. А после в таком же формате организовали нетворкинг, на котором ребята получили ценные советы от экспертов и организаторов мероприятия.

Политех — это место, где рождаются инженеры будущего. На сегодняшний день Инженерно-строительный институт СПбПУ — лидер в подготовке специалистов в области цифрового моделирования зданий и сооружений. А мы, в свою очередь, стараемся опережать будущее и, как показал финал олимпиады НТО, у нас это получается. Задания, которые выполняли участники, уникальны по своему содержанию. Для получения итогового результата участникам пришлось не только применить знания в области цифрового моделирования зданий, но и освоить технологии искусственного интеллекта, генеративного проектирования и продемонстрировать навыки программирования. Особое впечатление произвело проведение защит проектов в метавселенной — это увлекательно и современно. К тому же это интересный опыт для всех участников и экспертов , — прокомментировала результаты финала научный руководитель профиля, и.о. директора Инженерно-строительного института СПбПУ Марина Петроченко.

Церемонию закрытия и объявление победителей и призеров олимпиады провели студенты четвертого курса Инженерно-строительного института и кураторы профиля Алина Дорошенко и Дмитрий Жарков.

Победу в командном зачете у школьников одержал коллектив «Комфортики»: Егор Волков (Приморский край), Светлана Ломакина (Московская область), Кирилл Петров (Москва), Ксения Подлипалина (Московская область).

В индивидуальном зачете победителями стали Алиса Моисеева (Санкт-Петербург) и Егор Волков (Приморский край).

Призёрами в индивидуальном зачете объявлены Ксения Костионова (Москва), Михаил Павловец (Новосибирск), Екатерина Сиворонова (Москва), Макар Зыков (Новосибирская область), Олег Ефремов (Ленинградская область).

Победителями студенческого трека стала команда «Еноты»: Елена Федорова (СПбПУ). В призы попала и команда «Miners»: Игорь Храмченков, Егор Ваньков.

Задания профиля “Цифровой инжиниринг в строительстве” включают технологии информационного моделирования, автоматизацию, применение искусственного интеллекта и агентное имитационное моделирование. Олимпиада стала динамичным событием, способствующим инновациям в отрасли. Участники демонстрировали опыт, обменивались знаниями и расширяли границы возможного, в конечном итоге определяя будущее строительства с помощью технологических достижений , — подчеркнула ведущий эксперт-методист профиля, старший преподаватель Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Инженерно-строительного института Анна Короткова.

