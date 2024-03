НГУ запустил видеопроект, который поможет студентам построить карьеру

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В новом подкасте «Среда для карьеры» студентка 3 курса Гуманитарного института НГУ Софья Сибрикова будет разговаривать с представителями известных компаний о том, где ждут студентов и выпускников НГУ. Первым гостем проекта стал Денис Колодный, руководитель регионального офиса компании «СберТех» в Новосибирске.

«Среда для карьеры» — это отличная возможность задуматься о будущей работе уже во время обучения: найти себе место для стажировки и дальнейшего трудоустройства. Зрители смогут оценить свои карьерные возможности и понять, какие знания им необходимы, чтобы сотрудничать с конкретной компанией.

— Для подкастов мы выбираем известные компании, в том числе те, где уже работают наши выпускники. Все эти компании довольно крупные, и многим регулярно нужны новые кадры. Нам кажется, что это полезно, потому что студенты могут послушать специалистов и понять, что о своей карьере имеет смысл задумываться уже сейчас, пока ты учишься, а не после вручения диплома. Важно понимать, что у многих компаний есть программы стажировок, различные школы, интенсивы. Например, не так давно проходила зимняя школа «СберЛаб-НГУ». То есть у наших студентов уже сейчас действительно очень много возможностей для построения своего карьерного трека, — рассказала начальник отдела видеопроизводства НГУ Лилия Стяжкина.

Идея проекта возникла при участии Центра развития карьеры НГУ, который постоянно проводит встречи с потенциальными работодателями: уже 14 марта начнутся ежегодные Дни карьеры. Аудиоподкасты с представителями компаний есть и у студенческого радио «Кактус».

