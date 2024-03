Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Представитель Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России принял участие в первом кластере мероприятий форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничестно» (АТЭС). Серия встреч стартовала в рамках председательства Республики Перу в АТЭС в 2024 году. Согласно приоритетам принимающей стороны, ключевыми направлениями деятельности АТЭС в 2024 году станут вопросы содействия торговле и инвестициям для инклюзивного роста, использования потенциала инноваций и цифровизации для перехода к формальной экономике, а также продвижения устойчивого развития. В рамках деловой программы форума прошли заседания профильных площадок АТЭС, в том числе – площадка Политического партнерства по науке, технологиям и инновациям и Экономического комитета АТЭС, работа которых осуществляется с экспертным участием и Минэкономразвития России. В ходе заседания Политического партнерства по науке, технологиям и инновациям участники обсудили приоритетные направления работы на 2024 год по реализации Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040 года. Были представлены результаты работы по итогам текущих и завершающихся проектов, а также предложения по реализации новых инициатив, в том числе – по вопросам содействия академическим обменам, развитию инновационной среды и стартапов, повышению открытоси научных знаний, совершенствованию технологических и инновационных практик и стратегий. «Особое внимание участники уделили вопросам «зеленой экономики» в контексте международных усилий по борьбе с изменением климата. Минэкономразвития России поделилось с партнерами промежуточными итогами реализации российского проекта по мониторингу и оценке выбросов парниковых газов с использованием технологий дистанционного зондирования Земли, – отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев. – Подчеркнули особую важность развития международного диалога и обмена мнениями для продвижения высоких технолонических решений, сокращения выбросов парниковых газов и успешной адаптации к изменениям климата в интересах устойчивого развития». В ходе заседания Экономического комитета АТЭС представители экономик обсудили итоги реализации Расширенной повестки АТЭС по структурным реформам. В свете замедления глобального экономического роста, снижения темпов и объемов мировой торговли, распространения протекционизма, нарушения цепочек поставок и глобального изменения климата, участники заседания обменялись мнениями о мерах, необходимых для обеспечения устойчивого развития. Большое внимание было уделено вопросам «зеленого» финансирования и контроля выбросов парниковых газов, а также другим инструментам регулирования климатической политики. Страны-участницы представили свои национальные инициативы в этой области. Представитель минэкономразвития России в ходе выступления осветил ряд ключевых аспектов, касающихся вклада России в борьбу с изменением климата, подчеркнул приверженность нашей страны к исполнению международных обязательств в рамках Парижского соглашения, к достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Кроме того, обратил внимание партнеров на российский опыт реализации национальной политики по адаптации к изменениям климата, государственному учету выбросов парниковых газов, разработке «зеленой» таксономии. В ходе заседания Экономического комитета АТЭС состоялась дискуссия по вопросам борьбы с неформальным экономическим сектором – проблемой, характерной для многих развивающихся азиатских экономик. В этой связи перуанская сторона представила проект «дорожной карты» по переходу к формальой экономике, содержащей рекомендации по совершенствованию национальных стратегий для повышения доверия представителей неформального бизнеса к государственным институтам, по созданию благоприятной конкурентной среды, расширению доступа к финансам, рынкам и технологиям, а также по внедрению мер социальной защиты. Представитель Минэкономразвития России поделился российским опытом по переводу незарегистрированного бизнеса в формальный сектор, в том числе – посредством упрощения процедур регистрации бизнеса, а также введения налога для самозанятых. По итогам состоявшиъся встреч был сформирован план работы площадок АТЭС на 2024 год, определены шаги для дальшейшего сотрудничества по вопросам реализации приоритетов перуанского председательства и совместного достижения целей ранее утвержденных программных документов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI