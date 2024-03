Малые технологические компании могут получить до 1 млрд рублей по программе льготного кредитования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» распространена на малые технологические компании (МТК). При этом максимальная сумма заемных средств увеличена до 1 млрд рублей. Это первая внедренная мера финансовой поддержки для данной категории бизнеса. Для высокотехнологичных малых и средних предприятий сумма остается прежней – до 500 млн рублей.

По поручению первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова соответствующие измненения подготовлены Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП. МТК, соответствующие условиям программы, уже могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через цифровую платформу МСП.РФ. Срок рассмотрения заявки – до 1,5 месяцев. Кредитование осуществляет МСП Банк. Подробнее с требованиями к претендентам на получение статуса МТК можно ознакомиться в инструкции на сайте Минэкономразвития России.

«Расширение мер поддержки малым технологическим компаниям отвечает задаче обеспечения технологического суверенитета страны и курсу на импортозамещение, обозначенного Президентом. Небольшим компаниям, выпускающим высокотехнологичную продукцию, льготные кредиты от государства на сумму до 1 млрд рублей позволят активнее реализовывать проекты, выходить на новый уровень развития и производства. Опираясь на эту меру поддержки, такие компании получат возможность стать национальными лидерами в своих отраслях. Заявки на участие в этой льготной программе кредитования принимаются в электронном виде через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ.», – прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.

При этом для МТК не требуется проходить экспертизу и предоставлять документы для подтверждения инновационности. На данный момент 1700 компаниям уже присвоен статус МТК по результатам экспертизы или автоматически – на основании Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

«Чтобы получить эту меру господдержки, от компаний требуется соблюдение ряда критериев. Помимо соответствия приоритетным отраслям, они должны относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 млн рублей и ее среднегодовой прирост не менее 10%. Предприниматели должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Также по данной программе кредиты продолжат предоставляться инновационным МСП», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Льготная программа кредитования в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» запущена в апреле 2022 г. как часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Его курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

