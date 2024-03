Магистранты СПбГАСУ представили свои проекты на Всероссийском молодёжном арктическом форуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Презентация проектов для Салехарда

Виктория Иванова

Студенты архитектурного факультета СПбГАСУ приняли участие во II Всероссийском молодёжном арктическом форуме «Арктика: Новое поколение». Мероприятие состоялось 5 марта в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

Форум открыли руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор департамента по работе с молодёжью Русского географического общества Яна Федосова.

На форум съехались молодые учёные и студенты, чтобы на высоком уровне рассказать о своих исследованиях и разработках, значимых для Крайнего Севера. Студентка первого курса магистратуры кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Виктория Иванова выступила на пленарном заседании. Она сообщила об основных результатах научно-проектных экспедиций СПбГАСУ в Салехард и на Кольский полуостров. Благодаря таким экспедициям развивается связь университета с арктическими регионами, студенты в рамках дипломного проектирования разрабатывают проекты, которые необходимы для развития заполярных городов и поселений. Так, уже выполнено более 20 проектов для Салехарда: Центр исследования Арктики, Музей науки и техники, общественно-деловой центр, гостиницы, жилые дома, объекты социальной инфраструктуры. По заданию администрации города Ковдор Мурманской области разработано несколько вариантов проектов культурно-туристического центра города, ведётся проектирование и для других городов этого региона.

Екатерина Лачина и Виталий Клец

В секции «Инновационные технологии и развитие инфраструктуры Арктической зоны России» студенты первого курса магистратуры кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Виталий Клец и Екатерина Лачина представили проекты инновационных жилых комплексов для Салехарда.

«В структуру жилых комплексов мы предлагаем включить крытые общественные пространства в виде атриумов и галерей, в которых комфортно проводить время в период экстремальных холодов. Для строительства жилья предусмотрены CLT-панели, изготовленные из склеенных между собой нескольких слоёв древесины. Они энергоэффективны, экологичны и легче и прочнее бетона», – пояснили Виталий Клец и Екатерина Лачина.

Форум позволил студентам не только представить свои проекты на федеральном уровне, но и привлечь внимание к возможностям СПбГАСУ по участию в развитии российского Севера.

