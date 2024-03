Замглавы МЭР Вольвач: Товарооборот между РФ и Беларусью может превысить 4 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Товарооборот России и Беларуси, по прогнозам, вырастет в этом году более чем на 6% и превысит 4 трлн рублей, рассказал в интервью “РГ” заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. По его словам, в числе приоритетных направлений интеграции двух стран – промышленная кооперация и импортозамещение. По новым основным направлениям реализации Договора о создании Союзного государства уже разработано 26 планов.

Дмитрий Валерьевич, действие 28 Союзных программ России и Беларуси завершено. Очевидно, далее новый этап. Где мы сейчас находимся на пути экономической интеграции?

Дмитрий Вольвач: Наши страны пришли к пониманию, какой должна быть интеграция, чтобы она всех устраивала и создавала максимальные эффекты. Есть осознание, как надо использовать преимущества Союзного договора на благо наших экономик и наших граждан. Достигнут высочайший уровень доверия между командами Правительств России и Беларуси, примером являются и президенты наших стран В.В. Путин и А.Г. Лукашенко. Это новый уровень взаимопонимания, скорости и качества решения возникающих вопросов.

Например, в сфере цифровых технологий: мы с белорусскими коллегами выходим на подписание договора о признании электронной цифровой подписи в рамках Союзного государства. То есть, будет обеспечено взаимное признание электронных цифровых подписей и создано единое пространство доверия на территории России и Беларуси. Появится еще один важнейший компонент, необходимый для формирования единого экономического пространства от Бреста до Владивостока. Думаю, многие наши партнеры присмотрятся к этому решению и, наверное, по-другому будут относиться вообще к перспективе и преимуществам интеграции. Решения, на которые мы выходим в рамках Союзного государства, становятся примером для других интеграционных объединений, таких, как Евразийский экономический союз и СНГ.

Насколько может вырасти оборот торговли между Россией и Беларусью в 2024 году?

Дмитрий Вольвач: Давать какой-то прогноз сейчас – дело неблагодарное. Постоянно меняющаяся внешнеполитическая конъюнктура требует быстрых решений. Темпы роста товарооборота высокие, и нам надо удерживать этот темп. 2023 год мы прошли с продолжающимся ростом взаимной торговли. Товарооборот России и Беларуси увеличился на 14,3% и достиг рекордных показателей- 3,9 трлн руб. По итогам года Россия стала для Беларуси ключевым поставщиком мяса, рыбы, какао, чёрных металлов, нефти, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин и железнодорожной техники. Также увеличили импорт из Беларуси во многом заместив западные рынки. Причем закупаем все больше готовой технологической продукции с высокой добавленной стоимостью. Более того, на сегодняшний день наша страна покупает у Беларуси больше, чем продает.

Мы сохраняем оптимистичный настрой. В общей работе задействованы профессионалы, которые знают, что нужно делать для обеспечения благополучия наших стран. Устойчивая динамика роста, по нашим прогнозам, будет продолжаться и в 2024 году. По предварительной оценке, рост товарооборота России и Беларуси по итогам этого года составит 6,3% и превысит 4,1 трлн рублей.

Вы говорите об устойчивом росте экономик наших стран и в этом году. Каким он может быть?

Дмитрий Вольвач: По итогам 2023 года ВВП Беларуси вырос на 3,9 %, а ВВП России – на 3,6 %. Наша основная задача – обеспечить стабильное развитие наших экономик, технологический суверенитет, экономическую и продовольственную безопасность, создать благоприятные условия для граждан и бизнеса.

Если бы не было эффекта интеграции, рост был бы меньше?

Дмитрий Вольвач: Интеграционный эффект безусловно есть как для российской, так и для белорусской стороны. Не существует каких-то универсальных методик расчётов эффекта от интеграции. Вопрос в глубине связей, которые создаются между экономиками наших стран. Понятно, что относительное влияние интеграции на экономику Беларуси, наверное, больше. Экономики наших стран разные по объёму. При этом экономическая интеграция с Беларусью крайне важна и для России.

Не все эффекты можно просчитать, но уже сейчас их влияние ощущает на себе как бизнес, так и граждане Союзного государства. Обеспечивается безопасность поставляемой продукции, формируются единые принципы конкуренции, защиты прав потребителей, вводятся понятные условия деятельности и налоговые режимы для бизнеса и граждан. Обеспечиваются стабильные тарифы на электроэнергию.

Россия и Беларусь продолжают формировать единую аграрную и промышленную политику. У населения наших стран появляется больше возможностей приобретать продукцию союзного производства. Создаются совместные предприятия и реализуются инвестиционные проекты. Кроме того, с 1 апреля 2022 года для граждан Союзного государства отменена плата за входящие вызовы.

За счет чего проявляется интеграционный эффект, о котором мы говорим?

Дмитрий Вольвач: Мы выполнили 28 Союзных программ и мероприятия Основных направлений на 2021-2023 годы. Итоги реализации стратегических документов утвердили главы наших государств на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, который прошел в конце января этого года в Санкт-Петербурге.

Сделано действительно много. Запущены в действие интегрированные системы прослеживаемости продукции животного и растительного происхождения, маркировка QR-кодами, налоговая прослеживаемость, которая напрямую защищает наши рынки и конечных потребителей от поступления нелегальных и опасных товаров, а также делают формирование цен более прозрачным. В едином экономическом пространстве Союзного государства уже сейчас установлена свобода перемещения товаров и услуг, действуют единые технические требования к продукции и процессам её производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Создана и действует с 31 января 2023 года уникальная интегрированная система администрирования косвенных налогов (ИСА КН), которая содержит информацию о плательщиках НДС и совершаемых сделках. Такие меры помогают не только обеспечить единообразие и выравнивание косвенного налогообложения, но и создают равные условия взаимной торговли и ценообразования. По оценкам белорусских партнеров, ИСА КН уже позволили обеспечить дополнительные поступления в несколько десятков миллионов белорусских рублей в бюджет Республики.

Кроме того, с ноября прошлого года создан и успешно функционирует Наднациональный налоговый комитет. Его Председателем является представитель Республики Беларусь . Также сформирован состав Комитета и секретариат. Основные задачи- контроль за реализацией подписанного Договора по косвенным налогам, процессов интеграции налогового законодательства России и Беларуси, а также мониторинг полноты и своевременности передачи налоговыми органами сторон информации в ИСА КН. Также Комитет будет в целом следить и вырабатывать предложения по сближению наших налоговых законодательств. К слову, Комитет является одним из двух наднациональных органов Союзного государства, созданного в рамках проводимой интеграционной работы. Второй – Межгосударственный таможенный центр, который начал свою работу еще в конце 2022 года.

Улучшилась транспортная инфраструктура на территории России и Беларуси. Сегодня Россия обеспечивает экспорт всей востребованной белорусской продукции с использованием своей железнодорожной и портовой инфраструктуры. Более того, наши страны договорились о строительстве белорусского портового терминала и создании понятных условий деятельности и налоговых режимов для бизнеса и граждан.

Владимир Путин и Александр Лукашенко дали поручения правительствам двух стран организовать совместно с центральными банками мониторинг эффекта от реализации этих программ. То есть фактически мы продолжаем с ними работать, несмотря на то, что все поставленные задачи и все пункты уже выполнены.

На смену программам придёт другой формат?

Дмитрий Вольвач: Сам формат программ правительства и лидеры наших стран создали в процессе переговоров. Изначально не было заготовленных шаблонов и готовых решений. 28 союзных программ и подписанный в 2021 году декрет широким охватом коснулись практически всех сфер государственного регулирования. За три года мы разработали 211 нормативных актов, как национальных, так и международных, из которых 168 документов уже приняты, а оставшиеся 43 проходят необходимые процедуры согласования и в скором времени будут утверждены.

По итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства в январе этого года президенты Росси и Беларуси утвердили новый интеграционный пакет документов на следующую “трехлетку” – Основные направления на 2024-2026 годы. Документ объемный, насыщенный мероприятиями. Он включает в себя 11 разделов и 120 задач, и подразумевает новые направления сотрудничества – мероприятия в культурно-гуманитарной и образовательной сфере, в сфере здравоохранения, а также мероприятия по расширению и продолжению уже запущенных программ.

Кроме того, в документе есть задачи взаимного признания технологических операций и мер поддержки национальной экономики. Мы переходим к тем разделам Союзного договора, которых раньше не касались. Ожидаем, что продолжится работа по туризму, рассчитываем на увеличение туристических потоков и популяризацию Союзных турмаршрутов.

Базовые задачи новых Основных направлений будем реализовывать через детализированные Планы мероприятий. Работа по ним уже активно ведется на межведомственном уровне.

Сначала планы мероприятий утверждают министры двух государств, затем профильные вице-премьеры их закрепляют. Мы уходим от названия программ, но основные направления останутся.

Какие совместные инвестпроекты могут быть запущены в 2024 году?

Дмитрий Вольвач: В ноябре 2022 года стороны подписали соглашение о выделении Беларуси государственного кредита на реализацию совместных инвестиционных проектов на сумму 105 млрд российский рублей. На сегодняшний день одобрены 24 проекта.

В числе наиболее крупных проектов – модернизация производства транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности, проект по созданию импортозамещающего производства по выпуску специальных изделий и проект по созданию инновационного импортозамещающего производства линеек тандемных мостов, гидромеханических передач и раздаточных коробок для лесной, дорожно-строительной и коммунальной техники.

Продолжается работа по реализации двусторонних промышленных проектов. На территории городского округа Воскресенское Московской области создается современное производство кабельной продукции с общим объемом инвестиций в 800 млн российских рублей. Ввод объекта в эксплуатацию назначен на первую половину 2024 года. Дан старт ещё одному проекту по строительству торгово-сервисного центра Минского тракторного завода на территории Краснодара.

Самый крупный наш совместный проект и крупнейший инвестиционный проект на пространстве СНГ – строительство Белорусской атомной станции. В 2021 году введен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок станции, а в ноябре 2023 года – второй.

Новая атомная станция сможет производить около 18,5 млрд кВт/ч в год, что, в свою очередь, обеспечит около 40% от общей потребности Беларуси в электроэнергии. По оценкам Минэнерго Беларуси, за время эксплуатации атомная станция уже позволила заместить 5,8 млрд м3 природного газа. Экономия в результате её работы составила порядка 650 млн долл.

Какие направления интеграции сейчас можем считать ключевыми?

Дмитрий Вольвач: В числе наших приоритетных направлений промышленная кооперация и импортозамещение. Наши страны подписали два соглашения по вопросам единой промышленной политики и признания технологических операций. Сейчас работаем над формированием единых подходов к определению уровня локализации и дальнейшей поддержки производителей союзной продукции. 29 января 2024 года утвержден Декрет Высшего Госсовета Союзного государства, который фактически уравнял понятия “российское” и “белорусское” с точки зрения промышленного производства.

Вы говорили о сближение мер поддержки бизнеса. Какие меры поддержки востребованы с той и с другой стороны?

Дмитрий Вольвач: Главными негативными последствиями пандемии и незаконных санкций стали разрывы цепочек поставок и производства. Сейчас эти связи восстанавливаются. В рамках реализации национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” мы разработали цифровую платформу МСП.РФ.

С помощью сервиса “Производственная кооперация и сбыт” запросы на товары и услуги разместили более 300 российских компаний и 54 иностранные компании из девяти стран – Армении, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других. Им нужны поставщики различных компонентов для производства машин и оборудования. Каждый пятый запрос – на поставку металлоизделий. Больше всего на цифровой платформе представлены промышленные гиганты из Беларуси. Это 32 компании. За год работы сервиса заключено более 100 соглашений на поставки промышленной продукции малого и среднего бизнеса как внутри страны, так и за рубеж, из которых 19 соглашений с белорусскими компаниям по импортозамещению.

Какова сейчас доля компаний из Беларуси, участвующих в госзакупках?

Дмитрий Вольвач: С мая 2022 года запущен пилотный проект, по которому семь белорусских банков получили возможность выдавать гарантии для участия в наших госзакупках и госзаказах. Сам пилотный проект успешно трансформировался в постоянно действующее межправительственное соглашение о взаимном признании банковских гарантий при проведении госзакупок. Его подписали в сентябре прошлого года.

За счет принятых мер количество заключенных контрактов с поставщиками из Беларуси выросло на 20 % – с 112 в 2021 году до 134 в 2023 году. Более того, доля заключаемых с белорусскими поставщиками контрактов составила 13% от общего количества поданных заявок из Беларуси на участие в закупке в 2021 году, 17% – в 2022 году, 89% – в 2023 году.

Каковы планы развития платежного пространства Союзного государства?

Дмитрий Вольвач: Можно сказать, что общее платежное пространство в рамках Союзного государства уже сформировано. В частности, обеспечена интеграция платежных систем, национальных систем передачи финансовой информации, а также систем быстрых платежей. Сейчас банки дорабатывают свои внутренние системы быстрых платежей и по мере готовности начнут предоставлять этот сервис гражданам России и Беларуси. Кроме того, у России и Беларуси самый высокий процент взаиморасчетов в нацвалютах – порядка 92%.

Единая валюта может быть введена?

Дмитрий Вольвач: В Союзном договоре, и лидеры наших стран подтверждают это, есть такая опция. Но когда мы к этой опции придем – сказать сложно. У нас есть очень серьезный фронт работ на ближайшие три года, очерченный нашими лидерами. Нам важно пройти этот этап интеграционного строительства, доказать себе и населению наших стран, что мы делаем всё правильно, делаем все во благо. Важно политическое зрение наших лидеров, правильное принятие решений в нужное время.

Между Россией и Беларусью есть договоренность о совместном продвижении туризма как единого бренда. Готов ли уже план конкретных мероприятий – на каких рынках и как будем продвигать туризм?

Дмитрий Вольвач: Мы планируем продвигать взаимный туризм между Россией и Беларусью на рынке Союзного государства. Для этого уже унифицировали нашу нормативно-правовую базу в туризме и теперь следующим шагом видится разработка трансграничных туристических маршрутов.

В ноябре 2023 года на заседании коллегий Минэкономразития России и Минэкономики Беларуси впервые были высказаны намерения создать Туристический информационный центр Союзного государства в Смоленской области. Он как раз и мог бы заняться разработкой трансграничных турмаршрутов при непосредственном участии российско-белорусского бизнеса и регионов, а также продвижением единого бренда на рынках третьих стран.

Вы сказали, что больше года назад был создан Межгосударственный таможенный центр. Как он работает?

Дмитрий Вольвач: Таможенный центр функционирует с ноября 2022 года. Это постоянный действующий орган, аналогов которому ещё не было на пространстве Евразийского экономического союза. Стратегическая цель – обеспечение единого стандарта таможенного контроля в Союзном государстве. Для её достижения Центр занимается сбором и анализом информации о совершаемых операциях и результатах таможенного контроля в России и Беларуси, утверждает общесоюзные профили рисков, которые затем применяются на всей территории Союзного государства. На данный момент подготовлено около 50 таких проектов общесоюзных профилей рисков. В этом вопросе также реализуется цель создания единых условий функционирования бизнеса на всем экономическом пространстве двух стран.

