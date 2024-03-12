Вступаем в «Месяц транспортной науки и образования»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 30 марта по 27 апреля 2024 года Музей транспорта Москвы и Государственный университет управления проведут совместную программу «Месяц транспортной науки и образования» в лектории павильона № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ. Программа будет состоять из четырех разноформатных мероприятий: лекция, мастер-классы и дискуссии. Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации на сайте музея.

30 марта с 17:00 до 18:00 – Интерактивная лекция «Архитектура транспорта»

Увлекательное путешествие по архитектуре транспорта. В рамках занятия слушатели узнают о дизайне и эргономике инфраструктурных решений.

Лектор: Александра Малькова, ассистент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ.

13 апреля в 17:00 – Дискуссия «Антология автомобиля: неизвестные факты про известные автомобильные марки»

Какие секреты таят в себе известные автомобильные бренды? В рамках дискуссии расскажут неизвестные факты из истории отечественного автопрома, разгадают скрытые символы логотипов известных мировых марок и увидят уникальные концепты автомобилей.

Участники дискуссии:

Алексей Степанов, заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ;

Артём Меренков, доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ.

20 апреля в 17:00 – Мастер-класс по построению карьеры «Моя карьера: транспорт и логистика»

Слушатели узнают о перспективе транспортных профессий в новых экономических реалиях.

Ведущая: Галина Ласточкина, старший преподаватель кафедры управления транспортными комплексами ГУУ.

27 апреля в 17.00 – Интерактивная лекция «Транспорт чистого города»

Слушателям расскажут о концепции чистого города и роли транспорта в источниках энергии, технологий утилизации, логистики в городе и транспортного производства.

Спикер: Яна Игнатова, доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ.

Подробнее о программе и регистрация на сайте музея.

Музей транспорта Москвы ー это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находятся более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело и мототехника.

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