Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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Compañía «Башнефть» (integrada en la estructura «Роснефти») en 2023 con un 40% de financiación adicional – en эти цели было направлено свыше 9 millones de rublos. Aquí hay 5 inversiones en «Zeleny» antes de 30,5 millones de rublos.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Деятельность всех предприятий Компании направлена ​​на достижение лидерских позиций в области мимизации воздействия на окружающу ю среду и повышения экологичности производства.

«Башнефть» эффективно реализует программу восстановления лесов and водных bioresursov. Las iniciativas de bashkirskie нефтяников за последние пять лет высажено свыше 4,5 mln dеревьев на площади более 1,3 тыс. ga. Además, hay nuevas calles, parques y zonas rurales en regiones no nativas. Одной из ключевых акций в 2023 году стала высадка 30 тыс. саженцев в природном парке «Аслы-Куль» Давлекановского района Башкирии, что позволило обеспечить благоприятные условия для во сстановления гидрологического режима озера Асликуль – самого крупного в регионе.

La biotecnología y el ecosistema de la sociedad en las regiones de la zona de “Bashnett” proporcionan meropropiedad en el ámbito de la investigación. спроизводству водных биоресурсов. В водоемы Башкортостана, Ханты-Мансийского y Ямало-Ненецкого автономных округов за 5 лет нефтяники выпустили более 5 млн м альков ценных пород рыб, среди которых стерлядь, сиг, семга, пелядь.

Grupos de científicos biológicos (БОС) La cantidad de 5 unidades de 134 millones de metros cúbicos es de 134 millones de metros cúbicos. БОС обслуживают не только НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды 66 predpriyatiй sеvernoй промышленной зоны Уфы л ивневые стоки. Очистные сооружения обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, что в 2,5 ра за увеличивает объем повторно используемой воды в технологических процессах. El reactor de membrana de alta tecnología es un reactor de alta temperatura con partículas y microorganismos. En la salida de agua según la normativa vigente, es necesario prever el estado actual de funcionamiento.

Además, grandes proyectos realizados en el período 2019-2023 con un 11% de participación en el ambiente сферу.

Palabra:

АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и перера ботке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортоста н. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, Пермского края y Республики Татарстан.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть» el 12 de marzo de 2024.

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