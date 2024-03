Аэропорт Краснодара обновят при помощи механизма СЗПК

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России, администрация Краснодарского края и «Международный аэропорт Краснодар» заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Компания вложится в строительство аэровокзального комплекса Краснодар (Пашковский) и объектов аэропортовой инфраструктуры. Объем инвестиций в рамках СЗПК составит 27 млрд рублей. При этом общая стоимость проекта превысит 50 млрд. Будет создано порядка 450 новых рабочих мест.

«Это уже третье соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключенное с российскими аэропортами. Ранее механизм СЗПК помог запустить новые аэровокзальные комплексы в Новосибирске и Геленджике. Соглашение с Краснодаром стало 67 подписанным СЗПК. По портфелю механизма проинвестировано порядка 1.3 трлн рублей, создано более 19 тысяч рабочих мест», — сообщил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Международный аэропорт «Краснодар» включен в Стратегию социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года как ключевой элемент Южного экспортно-импортного хаба.

«Реализация проекта позволит расширить площадь аэровокзала, сеть полетов, повысить качество обслуживания и в целом положительно отразится на развитии Азово-Черноморского кластера и туристической привлекательности Краснодарского края. Это особенно важно при росте внутреннего туризма. После снятия ограничений на полеты регион сможет принять гостей обновленной аэропортовой инфраструктурой», — сообщил Василий Воробьев, руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

«Мы подписали важнейший документ по проекту развития и строительства нового мультимодального узла в Краснодаре. Государство получило гарантии выполнения обязательств инвестора, а инвестор получил защиту своих капиталовложений и возврат инвестиций после ввода крупнейшего транспортного объекта на Юге России в эксплуатацию. Несмотря на временные ограничения в работе аэропорта, строительные работы по новому терминалу площадью 83 тыс. кв. метров идут полным ходом. Пропускная способность нового аэропорта вырастет почти в 6 раз и может достигать 10 млн пассажиров в год. Новый аэропорт обладает потенциалом в 2026 году стать крупнейшим трансферным хабом Азово-Черноморского кластера», – сказал генеральный директор ООО «Аэродинамика» Алексей Старостин.

Напомним, работа над совершенствованием механизма СЗПК ведется под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова. Механизм СЗПК гарантирует неизменность условий реализации инвестпроектов, возмещение затрат на строительство инфраструктуры, а также на уплату процентов по кредитам и займам. Заключить соглашение на федеральном уровне можно по инвестпроектам от 750 млн рублей, на региональном — от 200 млн рублей по широкому перечню отраслей. В первом случае стабилизационная оговорка распространяется как на федеральное, так и региональное законодательство, во втором — только на региональное.

Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ. В частности, ВЭБ.РФ осуществляется рассмотрение поступающих заявлений с прилагаемыми к ним документами и материалами, включая проведение анализа финансовых моделей. В случае соответствия инвестора, проекта и представленных документов установленным требованиям ВЭБ.РФ осуществляет подготовку положительного заключения, которое открывает доступ для подписания соглашения со стороны субъекта Российской Федерации и Минэкономразвития России.

