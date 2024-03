11.03.2024 Wycena obligaciones con USD

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministerstwo Finansów informuje, że 11 marca br. dokonano wyceny trzech transz obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarach amerykańskich o łącznej wartości nominalnej 8 mld USD:

obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 1,5 mld USD i terminie zapadalności18 marca 2029 roku wyceniono na 70 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 28 lutego 2029, co oznacza rentownoś ć 4,797%, przy rocznym kuponie 4,625%

obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 3,0 mld USD i terminie zapadalności18 września 2034 roku wyceniono na 105 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 lutego 2034, co ozn acza rentowność 5,162%, przy rocznym kuponie 5,125%

obligacje 30-letnie o wartości nominalnej 3,5 mld USD i terminie zapadalności18 marca 2054 roku wyceniono na 130 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 listopada 2053, co oznacza rentowno ść 5,580%, przy rocznym kuponie 5,500%

Emisja obligacji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony stabilnych i długoterminowych inwestorów, którzy już kolejny raz w bieżącym roku wyraźnie potwierdzili zaufanie do fundamentów polskiej gospodarki. Historycznie największy popyt zgłoszony przez inwestorów miał bezpośrednie przełożenie na wielkość Samej transakcji – to największa emisja obligacji skarbowych na rynku dolara amerykańskiego. Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan o Santander.

MIL OSI