Этот день в истории Политеха: 11–17 марта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В этом выпуске специального проекта , посвящённого 125-летию Политехнического университета, вы узнаете о событиях, которые происходили в Политехе в разные годы с 11 по 17 марта.

11 марта 1931 года введён физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). Сотрудники и студенты Политеха сразу включились в это движение . С 1 сентября 1935 года проводились обязательные учебные занятия на 1 и 2 курсах по физической культуре. За основу взяли общую физическую подготовку с целью овладения нормативами комплекса ГТО. Весной 1937 года организовали первую студенческую спартакиаду института, в которой участвовало 606 человек. С 2014 года правительство России приняло решение воссоздать систему ГТО в новом формате и с современными нормативами. В конце декабря 2016 года года СПбПУ стал одним из пяти российских вузов, которые в соответствии с Приказом Минспорта России наделён правом по оценке выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), является пандемией. Сотрудники Политеха внесли значительный вклад в исследования. Математическую модель распространения коронавирусной инфекции разработали сотрудники Центра компетенций НТИ СПбПУ совместно с экспертами Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. В проекте также участвовали организации, входящие в консорциум Центра НТИ СПбПУ. Руководитель проекта по созданию математической модели — проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

13 марта 1940 года закончилась советско-финская война, которую называют «Зимней». Советским войскам удалось прорвать «линию Маннергейма», что создало угрозу полного разгрома Финляндии. В этих условиях финское правительство пошло на мирные переговоры с Советским Союзом. Финские леса стали местом первого боевого крещения танка КВ-1, разработанного политехником Николаем Леонидовичем Духовым. Большое значение получили приборы для лечения обморожений во фронтовых условиях с помощью токов ультравысокой частоты, разработанные доцентом ЛПИ В. В. Цимбалиным его ассистентом Е. М. Каменевым. К выполнению этих работ также широко привлекались студенты инженерно-физического и энергомашиностроительного факультетов ЛПИ.

13 марта 2016 года в парке Политеха впервые прошла масленица . Мероприятие организовал Департамент молодёжного творчества и культурных программ СПбПУ совместно с Профсоюзной организацией студентов и аспирантов вуза. Отличительной особенностью политехнической Масленицы стала её научная направленность: каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах и конкурсах по инженерно-техническому творчеству.

14 марта во всем мире ежегодно отмечают День Пи — самого знаменитого числа на свете. 3-й месяц, 14 число для Политеха является особенным днём, потому что «Пи» — символ нашего университета. Каждый раз его празднуют по-особенному. Например, в 2021 году в вузе организовали символический забег на 3,14 км .

15 марта 1930 года родился Жорес Иванович Алфёров , ректор Санкт-Петербургского Академического университета РАН, научный руководитель Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций СПбПУ, академик РАН, лауреат Нобелевской премии, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Работы советского и российского физика, по сути, открыли людям дорогу в эру электроники и цифровых технологий.

16 марта 1863 года родился Владимир Владимирович Скобельцын — создатель одной из лучших на 1910-е годы физической лаборатории в Европе, где впервые требовалось оценивать погрешности измерений при выполнении лабораторных работ. В непростые годы политических волнений и Первой мировой войны он был директором Петроградского политехнического института.

16 марта 1902 года родился выдающийся конструктор артиллерийских систем Фёдор Фёдорович Петров. В октябре 1930 года его перевели на военно-механическое отделение Ленинградского Машиностроительного института (ЛМСИ), образованного в результате ликвидации ЛПИ и создания отраслевых институтов. Ф. Ф. Петров разработал 152 мм гаубицу, 122-мм гаубицу образца 1938 года — одно из лучших орудий этого калибра в период Великой Отечественной войны. В конце 1942 года совместно с конструктором танков, политехником Ж. И. Котиным в короткий срок создал самоходно-артиллерийскую установку СУ-122. В 1944 году за выдающиеся заслуги в деле конструирования новых видов полевой, танковой и самоходной артиллерии удостоен звания Героя Социалистического Труда.

16 марта 2020 года из-за пандемии Политех ушёл на дистанционное обучение. Студенты и преподаватели теперь встречались «в онлайне». В университете заранее ввели цифровую грамотность во все образовательные программы, поэтому удалось быстро перестроить процесс. Также специалисты Политеха делились опытом с другими вузами, в частности, открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам и к библиотечным ресурсам.

17 марта 1940 года Михаил Ильич Кошкин, выпускник Ленинградского политехнического института 1934 года, участвовал в показе своих танков Т-34 членам правительства в Кремле. Показ на Ивановской площади Кремля в присутствии всего высшего руководства СССР (И. В. Сталин, М. И. Калинин, В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов) и всесторонние стендовые и ходовые испытания на танковом полигоне окончательно решили судьбу танка. Т-34 рекомендовали для немедленной постановки на производство.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI