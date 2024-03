Финансовые новости: Денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться

Source: MIL-OSI Russian Language News

В феврале индикаторы денежно-кредитных условий (ДКУ) по-прежнему ужесточались, реагируя на предпринятые во второй половине 2023 года повышения ключевой ставки и на сигнал Банка России о поддержании в течение продолжительного времени жестких ДКУ.

Доходности облигаций федерального займа в феврале выросли. Показатели инфляционных ожиданий снизились, но остались повышенными. Кредитная активность стала более сдержанной, чем в III–IV кварталах прошлого года. Годовые темпы роста денежных агрегатов несколько замедлились, но сохранились выше значений 2017–2019 годов. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Фото на превью: Dokurose / Shutterstock / Fotodom

