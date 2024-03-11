Финансовые новости: Денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В феврале индикаторы денежно-кредитных условий (ДКУ) по-прежнему ужесточались, реагируя на предпринятые во второй половине 2023 года повышения ключевой ставки и на сигнал Банка России о поддержании в течение продолжительного времени жестких ДКУ.
Доходности облигаций федерального займа в феврале выросли. Показатели инфляционных ожиданий снизились, но остались повышенными. Кредитная активность стала более сдержанной, чем в
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».
Фото на превью: Dokurose / Shutterstock / Fotodom
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.