Финансовые новости: Вопросы и ответы о порядке выкупа иностранных ценных бумаг

Обновлено: 11.03.2024

Процесс выкупа заблокированных бумаг состоит из четырех этапов. 1 этап. Организатор торгов собирает заявки российских частных инвесторов через их брокеров, доверительных управляющих и управляющие компании ПИФов. Каждый частный инвестор может предъявить к выкупу ИЦБ совокупной стоимостью не более 100 тыс. рублей. 2 этап. Организатор торгов из всех полученных и проверенных заявок сформирует общий пул ценных бумаг. Далее разделит его на отдельные лоты, максимально идентичные по составу бумаг и совокупной стоимости. После для всех лотов устанавливается единая стартовая ставка, которая не может быть меньше средней стоимости входящих в каждый лот бумаг. Информация об этих лотах будет опубликована на сайте организатора торгов. 3 этап. Организатор торгов собирает заявки от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты. 4 этап. На основе полученных заявок от покупателей-нерезидентов организатор торгов определит для всех лотов единую финальную цену продажи. ИЦБ будут продаваться не ниже начальной стоимости, определенной по состоянию на 22 марта 2024 года. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок от нерезидентов и будет зависеть от фактического спроса и рыночной конъюнктуры. После завершения торгов будут произведены расчеты. В случае неполного выкупа, заявки продавцов будут удовлетворены частично. Организатор торгов по итогам торгов/выкупа перечислит денежные средства брокерам, доверительным управляющим и управляющим компаниям ПИФ, через которые были поданы оферты, в рублях. Далее брокеры и управляющие компании ПИФ перечислят эти средства на счета своим клиентам. Одновременно организатор торгов переводит нерезидентам выкупленные бумаги на специальные транзитные счета депо — это новый тип счетов, через которые покупатели-нерезиденты могут вывести активы в иностранный депозитарий без дополнительных разрешений со стороны Российской Федерации. Ценные бумаги физических лиц-резидентов, чьи заявки не были удовлетворены или были удовлетворены частично, не списываются со счетов владельцев, а деньги нерезидентов, чьи заявки не были удовлетворены, перечисляются на счета типа «С». При условии, что эти деньги изначально были на счетах типа «С».

