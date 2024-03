Финансовые новости: Валютные переводы граждан на иностранные депозиты снизились почти вдвое в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Центральный банк России – Central Bank of Russia

На фоне повышения ключевой ставки Банка России существенно возросла привлекательность рублевых вкладов, а отток средств граждан в иностранные инструменты снизился. Переводы валюты на депозиты в банках-нерезидентах в прошлом году сократились примерно в два раза, а переводы брокерам-нерезидентам — на 22%.

Доля юаня в структуре валютных депозитов граждан в российских банках за 2023 год выросла на 10,6 п.п., до 22%. Индекс МосБиржи в феврале продемонстрировал рост на 1,3%. Граждане по-прежнему являлись основными участниками торгов, их доля составила 76%. Рубль по итогам месяца снизился относительно доллара США на 1,3%. Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков». Фото на превью: Pryzmat / Shutterstock / Fotodom

