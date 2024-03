Студенты Политеха — победители регионального тура Всероссийской студенческой олимпиады по безопасности жизнедеятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 4 по 6 марта на базе Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова прошёл региональный тур по Северо-Западному Федеральному округу Всероссийской студенческой олимпиады по безопасности жизнедеятельности. Мероприятие проводится под руководством Северо-Западного отделения федерального УМО в области высшего образования по укрупнённой группе специальностей и направлений подготовки «Техносферная безопасность и природообустройство» (20.00.00).

В число участников регионального тура входили команды тринадцати университетов. Политех представляла команда Высшей школы техносферной безопасности Инженерно-строительного института в составе студентов 4 курса Ангелины Бурковой, Александра Горшкова и Дарьи Лобановой. Руководитель команды — ассистент ВШТБ ИСИ Максим Полюхович.

По итогам состязаний команда Инженерно-строительного института показала отличные результаты:

диплом I степени (Лобанова Д. Е.), дипломы III степени (Буркова А. А., Горшков А. Д.) по результатам тестирования в личном первенстве;

диплом I степени по результатам тестирования в командном первенстве;

диплом I степени по результатам решения ситуационных задач;

диплом I степени по результатам защиты научного проекта.

Программа регионального тура делилась на три этапа.

Этап «Тестирование» (4-5 марта). Этап заключался в проверке знаний участников олимпиады в формате тестирования в электронной информационной образовательной среде с процедурой сертифицированного прокторинга. Этап «Обучение» (5 марта). Для решения ситуационной задачи по оказанию первой помощи для участников был организован мастер-класс, проводимый Санкт-Петербургским региональным отделением Российского Красного креста. Этап «Решение ситуационных задач» (6 марта).

В рамках олимпиады организовали шесть станций.

Станция 1. Расследование несчастного случая (организатор — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). Участникам требовалось методом сравнительного анализа двух инсталляций представленного вида работы выявить нарушения и идентифицировать опасные факторы риска, наличие которых в результате отсутствия мер по их управлению привело к несчастному случаю на производстве.

Станция 2. Оказание первой помощи (организатор — Российский Красный крест). На станции моделировалась ситуация, в условиях которой требовалось остановить кровотечение, выполнить сердечно-легочную реанимацию и т.д.

Станция 3. РазДельный Сбор (организатор — РазДельный Сбор ). Участники выполняли задачи по тематике раздельного сбора отходов.

Станция 4. Исследование физических факторов окружающей среды (организатор — Балтийский государственный технический университет). Перед участниками стояла задача измерить общую вибрацию, среднюю освещенность на рабочей поверхности, шум на рабочем месте с применением стратегии рабочей операции.

Станция 5. Производственная безопасность. Организатором станции стала ВШТБ ИСИ. В состав рабочей группы входили преподаватели Антон Бызов, Юлия Логвинова и сотрудники Кристина Бондаренко, Лидия Кудрявцева, Алина Емельянова. Задание заключалось в измерении толщины стенок трубы ультразвуковым толщиномером для оценки остаточного ресурса.

Станция 6. Измерение параметров микроклимата (организатор — Санкт-Петербургский горный университет). Участникам требовалось определить категорию тяжести работ на основе интенсивности энергозатрат и измеренных значений скорости движения воздуха, температуры и относительной влажности в рабочей зоне производственных помещений.

4. Этап «Защита научных проектов» (6 марта).

Команда СПбПУ представляла доклад на тему «Разработка интерактивного квеста для формирования культуры применения средств индивидуальной защиты органов дыхания», выполненный под научным руководством ассистента ВШТБ ИСИ Сергея Шавурова.

Председатель Северо-Западного отделения ФУМО по направлению подготовки «Техносферная безопасность и природообустройство» (20.00.00) Сергей Ефремов подвёл итоги олимпиады: Я хочу поздравить всех с тем, что мы провели серьёзную работу и закончили олимпиаду. В таком сложном трёхступенчатом формате мы проводим её второй год. Идею предложил и реализовал Балтийский государственный технический университет, а конкретно Алексей Олейников. Это великолепная идея! Я бы хотел поблагодарить всех участников. Все показали себя настоящими бойцами, продемонстрировали настоящие бойцовские качества и защитили свои университеты .

