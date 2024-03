Снимайте видеоролики к 105-летию ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Кафедра управления в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии развлечений проводит Конкурс видеороликов, посвященный 105-летию Государственного университета управления.

Для участия в Конкурсе заполняй заявку в период с 3 по 18 марта и прикрепляй ссылку на свой конкурсный видеоролик в облаке с открытым доступом.

Не забудь ознакомиться с техническими требованиями и более подробной информацией о Конкурсе в прикреплённом Положении.

Для участия в Конкурсе заполни форму.

Положение_о_конкурсе_видеороликов,_посвященный_105_летию_ГУУ

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

