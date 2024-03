Секреты «зелёных» технологий. Политехники делятся опытом с китайскими коллегами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Коллектив исследователей Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ под руководством профессора Натальи Политаевой примет участие в международном китайском проекте по разработке технологий опреснения и очистки воды. Соответствующая совместная инициатива СПбПУ и китайской компании «Shandong Grad Group» получила поддержку Правительства провинции Шандунь на реализацию проекта в течение трёх лет.

Проблема с пресной воды актуальна как для России, так и для Китая. В регионах, которые ею мало обеспечены, но при этом находятся рядом с источниками морской воды, использование высокоэффективных методов обессоливания поможет решить проблему. Источников морской воды достаточно много по всему миру, поэтому проект опреснения и очистки актуален для многих стран.

Компания «Shandong Grad Group» является крупным китайским предприятием, специализирующимся на разработке и внедрении систем очистки воздуха и воды. Продукция компании представлена более чем 130 видами продукции. В поисках инновационных решений компания стремится к сотрудничеству с ведущими университетами как в Китае, так и по всему миру. По этой причине при поддержке Представительства СПбПУ в Шанхае началось сотрудничество компании и исследователей Политеха.

Основная идея совместного проекта заключается в разработке комплексного метода обессоливания воды. Так для повышения качества воды планируется использовать различные методы, такие как мембранная очистка и очистка с применением ферратов.

Команда СПбПУ уже имеет серьезный опыт реализации проектов в данной области, например, по разработке методов извлечения вредных веществ из сточных вод. Также научной группой накоплены компетенции в сфере получения и использования ферратов для обеззараживания и очистки сточных вод.

«Наш проект направлен в первую очередь на прикладные исследования, — комментирует Наталья Политаева. — Индустриальный партнер с китайской стороны, компания „Shandong Grad Group“, планирует внедрение результатов в своем производстве. Уверена, что полученный опыт будет полезен как китайским, так и российским учеными. И в последствии данная технология получит распространение и в Китае, и в России с учетом специфики потребности рынков обеих стран».

