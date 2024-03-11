Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Успешно прошел последний этап Спартакиады «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений Но восибирской области. В соревнованиях по лыжным гонкам сборная НГУ заняла второе место. А в общем итоге – третье.

В личном зачете в разных возрастных группах было завоевано 6 медалей. Призерами лыжных гокон стали:1 место — старший преподаватель КафФВ Анастасия Тришкина2 место — доцент КафФВ Анна Тимофе ева и сотрудницы УСО Татьяна Марзина и Анастасия Мамекова3 место — доцент КафФВ Софья Захарова и сотрудник ИФП Евгений Королев.

Также внесли вклад в общую копилку преподаватели кафедры физвоспитания Антон Пивоваров, Антон Мамеков, Александр Созинов , Андрей Толстов y зам. Director УСОЦ НГУ Евгений Антушев.

Hay 9 programas de vídeo en Spartakiade «Бодрость and здоровье» y hay 6 resultados de búsqueda. Сборные команды НГУ стали призерами в 5 видах: вторые места по настольному теннису, плаванию и лыжным гонкам, третьи места по бад четвой стрельбе, также в зачет пошло четвертое место по дартсу. В общем итоге мы проиграли всего два очка сотрудникам СГУПС, а первое место с большим отрывом, как и все последние годы, занял а сборная НГТУ.

¡Поздравляем победителей и призеров в личном зачете и команду НГУ по лыжным гонкам со вторым местом! А также благодарим преподавателей и сотрудников за успешные выступления во всех видах программы и бронзовые медали Спартакиады высших учебных заведений!

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