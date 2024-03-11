Повысь свою финансовую грамотность с «Финтрек»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

20 марта стартует новый цикл вебинаров по финансовой грамотности для студентов и преподавателей «Финтрек».

Представители Банка России, ведущих вузов страны и известные эксперты финансового рынка расскажут о новых инструментах для формирования долгосрочных сбережений, инвестиционных трендах и ответственном заимствовании.

Помимо привычных лекций, участники смогут пообщаться со спикерами в формате дискуссии.

С 20 марта вебинары будут проходить каждую среду один раз в неделю в 10:00 по московскому времени. Успешно прошедшие сезон участники получат именные сертификаты, а особенно активные – памятные сувениры от Финтрека.

Для участия в цикле вебинаров Финтрек необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Для удобства участников все информирование будет проходить в социальных сетях проекта Вконтакте и Телеграмм. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех обновлений.

Напомним, что в 2023 году Банком России при поддержке Минобрнауки России и Минпросвещения России были реализованы два цикла вебинаров по финансовой грамотности «Финтрек». Количество зарегистрированных участников составило почти 35 тыс. человек из более 1500 образовательных организаций. По завершению циклов более 4 тыс. студентов и преподавателей вузов, успешно сдавших проверочные тестирования, получили именные сертификаты о прохождении вебинаров.

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