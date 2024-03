Минэкономразвития: исполнение госпрограммы развития СКФО стало рекордным с 2014 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России подвело итоги реализации госпрограммы по развитию Северного Кавказа за 2023 год.

Госпрограмма по развитию СКФО реализуется по поручению Правительства РФ и направлена на стимулирование экономического развития регионов благодаря созданию новых центров экономического роста, координации инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса с учётом приоритетов пространственного развития страны.

«Итоги прошлого года показывают, что Северный Кавказ сохраняет положительную динамику по ключевым показателям. Растет объем инвестиций, снижается уровень безработицы. Инвесторы вкладываются в проекты, благодаря чему запускаются новые технологичные производства, создаются рабочие места, развивается малый и средний бизнес. При этом округ занимает лидирующие позиции по росту турпотока. С каждым годом горные курорты и санатории принимают все больше гостей. Промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, туризм – одинаково важны для дальнейшего гармоничного развития макрорегиона. И по каждому из них необходимо продолжать совместную работу органов власти и бизнеса», – прокомментировал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Общий объем финансирования в прошлом году составил 16,6 млрд рублей. Фактическое исполнение госпрограммы по СКФО составило 99,9%, что является самым высоким уровнем исполнения с начала реализации госпрограммы в 2014 году. По итогам 2023 года в рамках госпрограммы развития СКФО по всем социально значимым приоритетам удалось достигнуть целевых параметров», – отметил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

По его словам, в рамках госпрограммы завершены работы на 14 объектах социальной и коммунальной инфраструктуры в субъектах СКФО, а также введены в эксплуатацию 20 объектов туристической инфраструктуры на горнолыжных курортах «Эльбрус», «Архыз», «Ведучи».

Институтом развития Кавказ.РФ создано 13 горнолыжных трасс, подвесная канатная дорога, парковка для автотранспорта, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Турпоток в 2023 году на горнолыжные курорты вырос на 35% и составил более 1,7 млн человек.

«За прошедший год реализации госпрограммы удалось добиться существенных результатов – создано более 2 тысяч рабочих мест, привлечено более 17,9 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Доступ к качественной питьевой воде из систем центрального водоснабжения дополнительно получили порядка 240 тысяч человек», – подчеркнул Сергей Назаров.

В Республике Дагестан в переселенческом Новолакском районе открыт детский сад на 250 мест, что позволило улучшить ситуацию с доступностью дошкольного образования.

В Кисловодске Ставропольского края построили общеобразовательную школу на 1 000 мест с современным бассейном на 5 дорожек, спортивным залом, баскетбольной и волейбольной площадками, библиотекой с читальным залом, а также 1 марта 2024 года завершено строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» с бассейном и трибуной на 800 мест.

В Республике Северная Осетия-Алания создан спортивный комплекс и 2 многофункциональные игровые площадки.

В Чеченской Республике открыт учебный корпус Чеченского колледжа экономики и управления, что будет способствовать подготовке квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики региона.

