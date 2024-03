Метать тынзян на хорей и создавать куклы нухуко научат на этой неделе в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Тематические дни Ямало-Ненецкого автономного округа проходят с 11 по 17 марта в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Современные технологии разработки нефтегазовых месторождений в ЯНАО, проекты по охране окружающей среды и программы поддержки коренных народов Севера, проживающих на Ямале – далеко не полный перечень тем, которым уделено внимание на экспозиции.

Ямало-Ненецкий автономный округ – один из крупнейших нефтегазодобывающих регионов России. «Роснефть» ведет здесь добычу нефти, газа и газового конденсата. На сегодняшний день накопленная добыча на месторождениях Компании на Ямале превышает 340 млн тонн нефти и 390 млрд кубометров газа. Разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых месторождений в округе ведут крупные предприятия Компании – «РН-Пурнефтегаз», «Роспан Интернешнл», «Тюменнефтегаз», «Сибнефтегаз» и «Харампурнефтегаз».

До конца недели в павильоне «Роснефти» ежедневно будут проходить выступления исполнителей национальных песнопений, гости могут принять участие в мастер-классах по созданию национальных ненецких оберегов, а также традиционных игрушек – кукол нухуко.

Посетители экспозиции также смогут познакомиться с северными национальными видами спорта. Гости узнают, как метко метать тынзян на хорей и как распределить силы в соревнованиях по перетягиванию палки и прыжкам через нарты. Тынзян – это аркан, а хорей – длинный шест, которым погоняют оленей. Соревнования по метанию тынзяна на точность – своеобразный экзамен для оленевода, подтверждение его профессионализма.

Кроме того, посетители павильона смогут выиграть призы, участвуя в увлекательных конкурсах и викторинах, посвященных самобытным традициям жителей тундры, и увидеть уникальные природные ландшафты автономного округа на выставке фоторабот сотрудников ямальских предприятий «Роснефти».

В рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Правительством ЯНАО в регионе реализуются значимые инфраструктурные проекты, строятся новые объекты культуры и массового спорта. Такая совместная работа способствует всестороннему развитию Ямала и открывает новые возможности для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов в регионе.

На предприятиях «Роснефти» в ЯНАО работает более 15 тыс. человек и более 21 тыс. сотрудников подрядных организаций. Разработанные и внедряемые дочерними предприятиями Компании на Ямале инновационные технологии способствуют повышению эффективности производства и снижению воздействия на окружающую среду.

Предприятия «Роснефти» помогают сохранять самобытную культуру и традиционный уклад коренных жителей Ямала. Например, в городе Губкинский при поддержке Компании построено большинство социальных объектов. Реализуется уникальный крупный проект сохранения этнокультуры и традиционного уклада жизни коренных жителей – лесных ненцев. «Роснефть» возродила национальную деревню Харампур, где в настоящее время проживают более 800 жителей. Кроме того, «РН-Пурнефтегаз» стал пилотной площадкой Компании по реализации проекта непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». На базе Губкинской средней школы в 2006 году был открыт первый в стране «Роснефть-класс». За годы реализации проекта состоялось уже 16 выпусков.

Кроме того, Компания реализует в ЯНАО комплексные программы по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в частности предоставляет гранты для проведения научных исследований. Например, благодаря поддержке «Тюменнефтегаза» ученые провели экологические и биологические исследования уникального природного объекта, имеющего статус памятника регионального значения – озера Соленого в Тюменской области.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях Дней ЯНАО в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

11 марта 2024 г.

