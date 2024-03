Корпоративные соревнования «Роснефти» по ГТО привлекли рекордное число участников

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» организовала масштабные состязания среди сотрудников Компании по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В этом году в соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов-любителей, представляющих 71 дочернее предприятие и центральный аппарат управления Компании.

«Роснефть» второй год подряд проводит соревнования ГТО, которые привлекают все больше сотрудников Компании. В 2023 году участие в состязаниях приняли около 600 сотрудников из 53 дочерних предприятий.

В этом году на протяжении двух дней участники соревнований демонстрировали свою силу, ловкость и выносливость на сдаче нормативов ГТО по 10 дисциплинам: бег на различные дистанции, рывок гири, прыжки в длину, подтягивания, отжимания, пресс и стрельба.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялись состязания по функциональному многоборью, в ходе которых в первый день команды из трех человек (2 мужчины и 1 женщина) преодолевали 6 испытаний: гребля, подтягивания, челночный бег, отжимания, толчок гири и командные приседания, а на второй день – боролись за победу в смешанной эстафете на 8 000 метров и игре «Снайпер».

В многоборье в возрастной категории 50-59 лет победителем стала команда «Уватнефтегаз», в категориях 40-49 лет и 30-39 лет – команды «Башнефть-Добыча», а первое место в категории 18-29 лет завоевала команда «Комсомольский НПЗ». Вторые места, соответственно, завоевали команды Отрадненского ГПЗ, «Удмуртнефти», «РН-Ванкора» и Тюменского нефтяного научного центра. Бронза досталась командам Сызранского НПЗ, Ангарской нефтехимической компании, Тюменского нефтяного научного центра и «Уватнефтегаза».

Самому старшему участнику корпоративных соревнований на момент проведения состязаний исполнилось 72 года.

На торжественной церемонии призерам и победителям были вручены дипломы, кубки и грамоты. Участие в награждении принял пилот команды LADA Sport ROSNEFT Иван Чубаров.

Справка: Развитие спортивного движения – один из ключевых приоритетов «Роснефти». Корпоративная программа здорового образа жизни «Энергия жизни» объединяет более 106 тысяч работников Компании. Свыше 54 тысяч принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта в общекорпоративных состязаниях и конкурсах, в соревнованиях регионального и федерального уровня. За активную поддержку и системную работу по популяризации комплекса ГТО в 2023 году «Роснефть» стала обладателем премии «Чемпион», учрежденной спортивной платформой Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и образовательным форумом «Репутация».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

11 марта 2024 г.

