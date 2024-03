Институт маркетинга подвел итоги Турнира «Hi-Tech прорыв»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Институт маркетинга ГУУ подвел итоги очередного сезона Всероссийского научно-практического Турнира «Hi-Tech прорыв». Несколько месяцев состязаний объединили российских и иностранных студентов вокруг актуальных трендов маркетинга высоких технологий.

Турнир проходил в 3 этапа: тестирование на знание основ маркетинга, подготовка обращения к потенциальному инвестору, а также защита проектов, посвященных разработке продуктовых стратегий и программ продвижения hi-tech продуктов. Свои таланты продемонстрировали более 200 участников из России и 15 других стран мира: Алжира, Армении, Афганистана, Ирака, Кабо-Верде, Казахстана, Камеруна, Киргизии, Конго, Мали, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Узбекистана, Чада.

Свыше 80 студентов-старшекурсников из 12 субъектов РФ и более 100 иностранных граждан представили авторские проекты, основанные на применении цифровых технологий, искусственного интеллекта и инновационных материалов в разных отраслях и сферах деятельности – от транспорта до ресторанного бизнеса, от перерабатывающей промышленности до модной индустрии.

По итогам финала 63 победителя и призера – граждане иностранных государств – показавшие лучшие персональные достижения, стали кандидатами на зачисление в 2024-2025 учебном году на образовательную программу магистратуры «Маркетинг высоких технологий» Института маркетинга в пределах утвержденной Правительством Российской Федерации квоты. Еще 8 иностранных финалистов зачислены в резерв.

Лучшей среди россиян в финале стала студентка Института маркетинга Александра Недашковская – она получит дополнительные 20 баллов при поступлении на магистерскую программу «Маркетинг высоких технологий». Два других призовых места заняли студенты выпускных курсов Института экономики и финансов и Института маркетинга ГУУ – Ирина Преснова и Елизавета Вешкина. Они получат по 10 дополнительных баллов на вступительных испытаниях. Другие финалисты Турнира получат дополнительные 5 баллов при поступлении на данную программу магистратуры.

Поздравляем победителей, призеров и финалистов Турнира! Желаем новых интересных открытий, ярких разработок и головокружительной карьеры в маркетинге!

