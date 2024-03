Завершился заключительный этап VI Медицинского турнира школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

15 команд с разных городов России соревновались за звание лучших в области медицины и смежных ей наук. Турнир проходил в формате медицинских боёв. Будущие врачи демонстрировали свои знания и ораторские навыки по модели «докладчик—оппонент— рецензент». Финальный медицинский бой прошёл 4 марта в «Точке кипения – Новосибирск». Победителем стала команда «Безбашенный череп», которая являлась сборной из двух школ — Лицея №12 и СУНЦ НГУ.

Василина Добряк, участница команды рассказала о том, что начала учувствовать в турнирах ещё в 9 классе, так как планировала поступать в Институт медицины и психологии НГУ. Два года подряд она в составе других команд занимала вторые места.

— На V турнире разница между первым местом и нами была меньше 0.16 баллов. В этом году решила, что без победы из турнира не уйду и попросилась в команду «Безбашенный череп».

Во время турнира ребята узнают множество интересной научной информации, у них появляется возможность познакомиться с людьми из команды, подружиться не только с ними, но и с университетом.

— Было очень интересно попробовать поучаствовать в таком мероприятии. И случилось так, что для команды от СУНЦ НГУ нужны были люди, поэтому я решил, что стоит попробовать. Турнир интересный. Много команд, крайне интересные задачи, на решение которых ушëл не один день. Отдельным спектром ощущений было объявление результатов. Больше всего запомнился последний день турнира, когда в финале собрался целый зрительный зал, чтобы посмотреть на наш бой. А самым ярким моментом, конечно, стало объявление финальных результатов, — поделился своими эмоциями участник команды победителей Матвей Шастин.

Финал — это медицинский бой трёх сильнейших команд, где очередность выбора ролей определяется результатом конкурса капитанов.

В этом году темой конкурса капитанов звучала так: «Названия клеток человеческого организма и животных». Так, капитан команды «Я — барабан!», назвавший наибольшее количество различных клеток, не повторяясь и не допустив более двух ошибок, смог забрать право первым выбрать роль в ходе боя.

— В принципе финальный бой отличается от отборочных боёв в течение турнира только высочайшим уровнем подготовки и нескрываемым волнением участников. А модель «докладчик-оппонент-рецензент» наиболее полно даёт возможность продемонстрировать способности участников: их ораторское искусство, умение наиболее понятно и наукоёмко подавать информацию, навык поиска качественной информации, а также ведение продуктивной дискуссии. Этот формат буквально демонстрирует реальную деятельность медика, который всегда работает в коллективе и непрерывно ищет информацию, чтобы в последующем консультировать и лечить пациентов, — рассказала Евгения Холдина, глава экспертной комиссии Медицинского турнира.

Цель турнира — объединить талантливых школьников, дать пищу для размышлений и зарядить на дальнейшую работу в сфере медицины и здравоохранения. Такой формат позволяет научить ребят думать, работать в команде даже с незнакомыми им ранее людьми и прислушиваться к будущим коллегам.

Алина Шушакова, ученица 11 класса СУНЦ НГУ рассказала, что из представленных задач самыми сложными и интересными были те, в которых нужно было проанализировать клинические случаи.

— Было увлекательно разбирать предложенные данные и обосновывать свою точку зрения. Ещё до МТШ я планировала поступать в Институт медицины и психологии НГУ, а мероприятие поспособствовало знакомству со студентами этого факультета, общение с ними дало мне уверенность в своем выборе, — поясняет Алина.

Каролина Серопян, ученица СУНЦ НГУ, поделилась впечатлениями:

— Самые интересные задачи на любых турнирах — те, которые непосредственно связаны с анализом предоставленных данных, диагностикой и рассуждениями о перспективах различных научных направлений. На Медицинском турнире школьников подобных задач было достаточно. Пока определяюсь, в какой университет и на какое направление буду поступать. Однако НГУ точно является одним из моих фаворитов.

