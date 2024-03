В павильоне «Роснефти» отметили Международный женский день

Source: MIL-OSI Russian Language News

8 марта в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялись мероприятия, посвященные Международному женскому дню.

Для гостей павильона была проведена лекция «Нефть и красота». В ходе образовательного мероприятия было рассказано о вкладе женщин-ученых в развитие нефтяной промышленности, об истории открытия нефти, ее применении в древности, а также ее месте в настоящем. Сегодня большинство окружающих нас предметов, в том числе одежда, косметика и даже лекарства, сделано из продуктов переработки нефти.

Представитель Центра полногеномного секвенирования Светлана Левандовская провела мини-лекцию «Генетика и женское здоровье». Слушатели узнали, чем обусловлены наследственные заболевания и как предотвратить их развитие. Также гости ознакомились с информацией о Национальной генетической инициативе «100 000+Я», которую Центр реализует при поддержке «Роснефти» как главного технологического партнера госпрограммы по развитию генетических технологий. Цель инициативы – прочтение геномов 100 тысяч россиян для совершенствования методов диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и лекарств. На текущий момент в рамках инициативы уже собрано почти 43 тысячи образцов, из которых обработано почти 30 тысяч.

Также в павильоне «Роснефти» состоялась открытая дискуссия «Совмещение традиционной роли женщины-матери и профессиональной карьеры». В мероприятии приняли участие женщины из сферы политики, общественных, благотворительных и коммерческих организаций. Они поделились своим опытом самореализации и построения карьеры, а также секретами семейного счастья. Участницы дискуссии рассмотрели различные стратегии и подходы к успешному балансированию между работой и семьей, а также обсудили, как традиционные роли матери и хранительницы семейного очага могут влиять на карьеру.

Кроме того, в павильоне прошла лекция нутрициолога на тему “Фундамент женского здоровья. Баланс красоты и стройности”. Она рассказала о выстраивании полезного рациона питания для женщин и опровергла некоторые популярные мифы о еде.

Гости площадки «Роснефти» также поучаствовали в различных мастер-классах, квизах с призами от Компании и увидели выступления творческих коллективов, которые продолжаются в рамках тематических Дней Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в павильоне в период с 5 по 10 марта.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях павильона Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 марта 2024 г.

