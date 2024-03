Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных кредитных предложений Банк «РОССИЯ» вошел в тройку лидеров рейтинга потребительских кредитов в феврале 2024 года, составленного финансовым сервисом «Банкирос». Аналитики высоко оценили программу «ДЕНЬГИ — ВОЗМОЖНОСТИ». Кредит по этой программе предоставляется на любые цели — ремонт квартиры, отпуск, обучение или другие неотложные нужды в размере до 5 млн рублей на срок до 60 месяцев. Процентная ставка в настоящее время составляет от 20,5% до 26,5%. В ходе исследования были сопоставлены текущие условия кредитных программ российских банков. При отборе аналитики обращали внимание на размер минимальной и максимальной процентной ставки, период рассмотрения заявки, срок кредитования, возможные суммы и сложность оформления. Подать заявку на кредит можно на сайте. Узнать о продуктах подробнее можно в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

