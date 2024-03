Финансовые новости: Умер Георгий Иванович Лунтовский

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

10 марта, на 74 году жизни, после продолжительной болезни умер Георгий Иванович Лунтовский, президент Ассоциации банков России.

С 1999 по 2017 годы Георгий Иванович был заместителем, первым заместителем Председателя Банка России. Курировал на этом посту работу территориальных учреждений Банка России, много лет посвятил вопросам регулирования и совершенствования наличного денежного обращения нашей страны. Развитию банковской и финансовой сферы Георгий Иванович отдал 50 лет жизни. Его заслуги были отмечены государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Георгия Ивановича Лунтовского.

