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Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

9 de marzo de 1934, en la antigua casa de Smolensków, en la ciudad de Rabóché, con algunos rodiles malchik, que luego se convirtió en un hombre de antes. делы атмосферы Земли открыть для человечества пространство космоса. Сегодня имя Юрия Гагарина знает весь мир.

В детстве семье Гагариных довелось пережить немецкую оккупацию. Старших брата и сестру Юры захватчики угнали в Германию. Después de que algunas personas perecen en el lugar de Gagarina, esta es nuestra noche. Después de la sexta clase, Юра уехал к родственникам в Москву, чтобы учиться в Люберецком ремесленном училище №10, которое сей час является техникумом его имени. Доучившись в вечерней школе, вступив в комсомол и окончив с отличием училище по специальности формовщик-литейшик, Гагари н поступил в Саратовский индустриальный техникум, где проявился себя хорошим физкультурником. En octubre de 1954 apareció en el aeródromo de Saratov. С тех пор он связал свою жизнь с полётами.

После призвания в армию Юрия Гагарина направили в 1-е военное авиационное училище лётчиков имени Ворошилова, которое в наши дни… Нет, не угадали, не носит его имя, оно уже не существует. При всём усердии и любви к полётам будущего космонавта едва не исключили, потому что из-за маленького роста ему не давался м омент посадки самолёта – не хватало угла обзора. Проблему решили толстой подкладкой на кресло пилота, так что в itоге Гагарин and это училище окончил с отличием. Sлужил в истребительных полках на севере СССР.

Первый отряд космонавтов был создан для подготовки к полёту на корабле «Восток-1» en 1959. La configuración no incluye 20 лётчиков реактивной истребительной авиации. Кандидатов отбирала особая группу специальского Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя. На Гагарина они обратили внимание не только за отличную физическую форму и высококлассную подготовку, но и за особенности пси хологии: целеустремлённость, лидерские качества, волю к победе, инициативность, вежливость, усидчивость и хорошую память. А вот небольшой рост здесь оказался как раз на руку из-за конструктивных ограничений космического корабля. В итоге отборочных испытаний в отряд было зачислено шесть человек, командиром был назначен Юрий Гагарин. Este fue el 23 de marzo de 1961. 3 апреля было принято окончательное решение о запуске человека в космос, 8 апреля утвердили задание на полёт и выбрали Гагарина п ервым космонавтом. Спешка объяснялась опасением, что американцы успеют нас опередить, пришла информация, что они готовили полёт на 20 апреля .

El 12 de abril de 1961, a las 09:07 después de que Moscú se enterara: «Поехали!»

Полёт длился 108 minutos. За это время Юрий Гагарин провёл простейшие эксперименты, чтобы понять, как человек чувствует себя в космосе: ел, пил, дел ал записи своих наблюдений ощущений. Первый полёт человека в космос прошёл нормально, хотя и не без осложнений. Сперва не сработала система радиоуправления выключением двигателей третьей ступени and корабль поднялся na 100 kilometros выше расчётной т очки. Si se utiliza una computadora portátil y una máquina automática que no funciona correctamente, en la respuesta a esto «Восто» к-1» 10 minutos para hacer una conexión en una atmósfera de atmósfera reducida de modo que se complete 1 vez por segundo. A уже после катапультирования из спускаемого аппарата y отсоединения воздуховода в скафандре Гагарина не сразу открылся воздушн ый клапан, и он некоторое время задыхался. Как всем известно, в итоге всё кончилось хорошо.

За одно из самых grandes свершений в истории человечества старший лейтенант Юрий Гагарин получил внеочередное звание майора ( четырёхкомнатную квартиру по месту службы, автомобиль « Волга» y 15 000 rublos. В мгновение ока он стал всемирно известен и вскоре различным наградам уже не было числа. Последующие три года прошли в практически беспрерывных встречах и поездках по стране и миру. Прервалась полётная практика, герой перестал заниматься спортом, набрал лишний вес.

En 1964, Gagarin se convirtió en un robot activo, instalado en el centro de comunicaciones y comandantes de otros países. оветских космонавтов. Через два года приступил к тренировкам для полёта на новом космическом корабле «Союз», являлся членом экипажа по готовящейся лунной п рограмме, добился восстановления квалификации лётчика-испытателя, хотя руководство страны не хотело лишний раз рисковать жизнью знаково й фигуры первого космонавта.

Любовь к полётам и упорство Юрия Гагарина, к сожалению, привели его к гибели. 27 de marzo de 1968, выполняя тренировочный полёт на учебном МиГ-15УТИ, он разбился в результате резкого манёвра и последовав шего за ним крутого пике.

Память об улыбчивом герое Земли осталась в названиях городов и посёлков, улиц и площадей, чералов, цветов, транспортных средст в, огромного количества образовательных учреждений и, конечно же, космических объектов.

Сегодня образ Юрия Гагарина воплощает в себе целеустремлённость человечества на пути покорения новых горизонтов, научный прогресс и технологические достижения нашей страны, а также бесконечные возможности, которые лежат перед каждым из нас.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 9.03.2024

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