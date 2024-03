09.03.2024 Varsovia Drugi Szczyt Rolniczy en Varsovia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Drugi Szczyt Rolniczy en Warszawie09.03.2024

Złagodzenie zapisów Zielonego Ładu, w tym przede wszystkim dotyczących ugorowania, czy pomoc w celu zminimalizowania nadwyżki zboża – takie konkrety przedstawił Premier Donald Tusk podczas drugiego spotkania z liderami protestujących grup.

El primer ministro Donald Tusk poinformował podczas spotkania, że ​​zobowiązał Ministerstwo Rolnictwa do przedstawienia programu pomocy, który ma doprowadzić do zminimalizowania nadwyżki zboża. Rozwiązania mają zostać przygotowane w resorcie do środy, 15 marcas.

Tego dnia mają być znane także decyzje Komisji Europejskiej dotyczące Zielonego Ładu. Szef rządu przyznał, że z jego rozmów z europejskimi politykami wynika, że ​​bardzo prawdopodobne jest złagodzenie zapisów dotyczących ugorowania. Donald Tusk zapowiedział, że niewykluczone jest również zniesienie kontroli warunkowości dla mniejszych gospodarstw rolnych do 10 ha.

Premier przyznał, że będzie dążył do tego, aby KE wprowadziła możliwość zastosowania przepisów łagodzących Zielony Ład retroaktywnie, czyli jeszcze w 2024 roku.

Spotkanie premiera Donalda Tuska z przedstawicielami protestujących rolników odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli także: Ministro Rolnictwa Czesław Siekierski, Wiceministrowie Rolnictwa Michał Kołodziejczak y Stefan Krajewski, Ministro Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec.

