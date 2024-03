Посол Бразилии встретился со студентами СПбГУ | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Приветствуя участников встречи, проректор по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин передал приветствие ректора СПбГУ члена‑корреспондента РАН Николая Кропачева и подчеркнул, что сотрудничество Санкт‑Петербургского университета и Бразилии является плодотворным и способствует развитию науки и образования двух стран. «СПбГУ работает со многими бразильскими университетами, и за последние пять лет было сделано порядка 500 совместных публикаций. Это хороший показатель, но есть огромный потенциал для развития. Я уверен, что в рамках сегодняшнего мероприятия и последующих встреч нам удастся определить дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества», — отметил проректор.

Родриго де Лима Баэна Соарес рассказал студентам СПбГУ, что изучение португальского языка открывает широкий спектр возможностей, включая обучение в университетах Бразилии, участие в стажировках и обменных программах, а также погружение в бразильскую культуру через литературу, музыку и кинематограф. «Есть два основных инструмента знакомства с нашим языком — кино и литература. Через язык мы можем приобщаться к культуре другой страны, ее историческим и мировоззренческим особенностям», — рассказал господин посол, выразив твердую уверенность в важности обмена культурными ценностями и языковыми традициями между народами.

В рамках проекта «Киноклуб» для студентов Санкт‑Петербургского университета был организован показ фильма «Симонал», который рассказывает об Уилсоне Симонале — одном из величайших голосов всех времен в музыкальной истории Бразилии. Кинолента повествует о жизни певца, чьи экстравагантные вкусы и взрывной темперамент в 70‑е годы привлекли внимание спецслужб бразильской военной диктатуры.

Студенты СПбГУ, изучающие португальский язык, проявили большой интерес к бразильской культуре и задали дипломату вопросы об экономическом развитии, культурном наследии и кинематографе страны. Также они поинтересовались, какие мероприятия организовывает посольство для знакомства российских граждан с национальными особенностями и колоритом страны Латинской Америки и какие возможности открываются для тех, кто изучает бразильский вариант португальского языка.

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес

Отвечая на вопросы студентов, посол сообщил, что экономика Бразилии прочно входит в десятку первых экономик мира и является крупнейшей в Латинской Америке. Он рассказал, что республика занимается популяризацией национального искусства, организует выставки живописных полотен в разных странах, продвигает кино, традиционную кухню и бразильскую музыку. Также Родриго де Лима Баэна Соарес поделился результатами, достигнутыми за 195 лет сотрудничества между Россией и Бразилией, и отметил перспективные направления для формирования дальнейшего взаимодействия.

Присутствовавший на встрече декан филологического факультета СПбГУ Михаил Корышев подчеркнул важность сохранения бразильского акцента в изучении португальского языка.

Мы не можем недооценивать Португалию, но тем не менее мы понимаем, что Бразилия — это огромная страна с богатой культурой и сильной экономикой, занимающей восьмое место в мире. Именно поэтому мы надеемся, что у нас возникнут совместные проекты, которые будут способствовать усилению бразильского компонента в нашем высшем образовании. Декан филологического факультета СПбГУ Михаил Корышев

Кроме того, он добавил, что сотрудничество двух стран невозможно без включения молодых людей, поэтому перед посольством и Университетом стоит задача найти те модели взаимодействия, которые позволят молодежи Бразилии и России знакомиться друг с другом и делиться опытом. Декан филологического факультета выразил надежду на то, что совместные усилия обеих стран откроют новые перспективы для развития образования и науки и приведут к укреплению дружбы и понимания между молодыми людьми разных культур.

В Санкт-Петербургском университете уже существуют тайский, японский, китайский, турецкий и другие кабинеты.

Также в ходе визита чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Санкт‑Петербургский университет была достигнута договоренность о проведении в СПбГУ фотовыставки, посвященной бразильским традициям и культуре, и о подписании соглашения о сотрудничестве между Санкт‑Петербургским университетом и посольством. Также была обсуждена возможность открытия бразильского кабинета, который будет способствовать укреплению взаимных дружеских отношений и улучшению партнерства в рамках деятельности БРИКС. Посол Бразилии выразил согласие вновь посетить Университет для открытия выставки и подписания соглашения о сотрудничестве во время следующей встречи с ректором СПбГУ членом‑корреспондентом РАН Николаем Кропачевым.

По итогам встречи стороны договорились составить план различных мероприятий на ближайший год, в том числе организовать несколько масштабных встреч не только со студентами, изучающими португальский язык, но и с будущими юристами, политологами, музеологами, желающими ближе познакомиться с российско‑бразильскими отношениями, внешней политикой Бразилии, историей и обычаями.

