08.03.2024 Spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego z embajadorem Markiem Brzezinskim

W czwartek 7 marca w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie Pana ministra Andrzeja Domańskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, Panem Markiem Brzezinskim. Było ono kolejnym z serii spotkań najważniejszych urzędników państwowych z amerykańskimi sojusznikami, co potwierdza wagę bilateralnych stosunków między oboma państwami.

Podczas rozmowy poruszono istotne zarówno z polskiej, jak i amerykańskiej strony tematy, takie jak m.in. dwustronna współpraca gospodarcza i wspólna agenda obronna.

El ministro Domański y el embajador Brzezinski podkreślili wagę stosunków polsko-amerykańskich, które są obecnie w ocenie obu stron lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Mają one niezwykłe znaczenie w obliczu aktualnych wyzwań geopolitycznych – brutalna agresja Rosji przeciwko Ukrainie wzmocniła więź między dwoma krajami i uświadomiła znaczenie kontynuowania współpracy w obszarze bezpieczeństwa. El ministro Domański zaznaczył, że współpraca w zakresie obronności i członkostwo Rzeczpospolitej w OTAN pozytywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa i stabilność regionalną. W tym aspekcie embajador Brzezinski wyraził uznanie dla polskich wysiłków w sferze obronności, odnosząc się do znacznych inwestycji w sektor obronny – osiągnęły one już bowiem poziom 4,1% produktu krajowego brutto. Wyraził nadzieję, że oba narody będą wzajemnie wykorzystywać swój potencjał, aby wzmacniać potencjał obronny Polski, jak również całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Inną kwestią, której poświęcono dużo uwagi w trakcie spotkania, była współpraca gospodarcza między USA a Polską ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskich inwestycji. Ministro Domański zwrócił uwagę na to, że zagwarantowanie stabilnego wzrostu gospodarczego Polski, opartego na zdywersyfikowanych źródłach finansowania, w tym z sektora prywatnego, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przez Rządem RP. Podkreślił, że stworzenie korzystnego klimatu dla inwestycji zagranicznych, również amerykańskich, jest jednym z istotnych elementów na drodze do osiągnięcia tego celu. Embajador Brzezinski stwierdził, że nie ma żadnych wątpliwości, że Polska jest miejscem o ogromnym potencjale inwestycyjnym, także w najbardziej innowacyjnych sektorach, które zdeterminują przyszłość, tj. nowe technologie, czy branża FinTech. Wyraził zadowolenie ze współpracy polsko-amerykańskiej w tworzeniu infrastruktury dla energetyki jądrowej – niezbędnej dla osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych oraz zagwarantowania konkurencyjności polskiej gospodarki w przyszłoś ci.

