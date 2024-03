08.03.2024 Ministro Sikorski na Uniwersytecie Warszawskim o przyszłości europejskiej obronności

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W swoim wystąpieniu ocenił, że zamiast o “strategicznej autonomii” Europy osobiście wolałby mówić o “strategicznej harmonii” Unii Europejskiej, NATO i Stanów Zjednoczonych.

Ministro Sikorski zauważył, że samej Europie jest wiele możliwości zacieśniania współpracy w dziedzinie obronności. Przykładowo można wskazać:

powołanie wspólnych sił szybkiego reagowania, finansowanych z budżetu Unii, a więc inaczej, niż dzisiejsze grupy bojowe;

wzmacnianie mobilności wojskowej wewnątrz Unii, stworzenie strefy Schengen dla czołgów, wzmacnianie linii kolejowych, mostów, punktów paliwowych, tak aby wzmocnienie znad Atlantyku czy Zachodniej Europy mogło w ogóle dotrzeć tam gdzie jest potrzebne; o tym jak to jest ważne my w Polsce przekonujemy się naocznie, bo jesteśmy niezbędnym hubem dla walczącej Ukrainy, wykorzystując przy tym lotnisko Rzeszowie.

PESCO, instrumento czyli unijny Stałej Współpracy Strukturalnej; umożliwia on współpracę grupy państw członkowskich na rzecz rozwoju zdolności produkcyjnych, inwestycji obronnych i podnoszenia gotowości operacyjnej sił zbrojnych.

Uczestnikom konferencji szef polskiej dyplomacji przypomniał, że akcesja Polski do grona członków Sojuszu Północnoatlantyckiego była wielkim, ponadpartyjnym dziełem, z którego jako naród powinniśmy być dumni. To między innymi dzięki gwarancjom bezpieczeństwa udzielonym przez Sojusz Polska mogła się rozwijać. Nie wykluczył, że bez członkostwa w NATO być może akcesja Polski do Unii Europejskiej nie nastąpiłaby tak szybko. – Mi, Polacy, byliśmy sceptyczni, że koniec zimnej wojny przyniesie wieczny pokój. Podobnie jak inne państwa regionu, dostrzegaliśmy, że okienko Historyczne się otwiera. Kolejne rządy, niezależnie od barw partyjnych, zabiegały o jak najmocniejsze zakorzenienie Polski w zachodnich strukturach bezpieczeństwa i współpracy – zaakcentował minister Sikorski. Jak dodał, dzięki wejściu do NATO Polska w ciągu jednego dnia znalazła się po drugiej stronie tego uskoku tektonicznego, który oddziela względnie bezpieczny i zamożny Zachód od niebezpiecznego i niepewnego Wschodu. – Tę granicę chce dziś przekroczyć Ucrania. I powinniśmy jej w tym pomóc – zaapelował.

Mówiąc o teraźniejszości szef polskiego MSZ wskazał, że instytucje, które od lat współtworzymy – NATO i Unia Europejska – wymagają dostosowania do nowych okoliczności. Según unaocznić wagę problemu wskazał, że w latach 1999-2021 łączne unijne wydatki na obronność wzrosły zaledwie o 19,7 %. W EE.UU. wzrost wyniósł 65,7 %, w Rosji – 292 %, w Chinach aż 592 %.

El ministro Radosław Sikorski odniósł się także do słów Donalda Trumpa, sugerujących, że Stany Zjednoczone mogą nie wypełnić zobowiązań sojuszniczych, jeśli część państw europejskich nie podniesie wydatków na zbrojenia. –Wielu Europejczyków reaguje na te słowa z oburzeniem, bo mogą wywoływać dreszcze. Sojusz Północnoatlantycki nie jest jednak kontraktem z osiedlową firmą ochroniarską, która ochronę uzależnia od wniesienia opłaty – podkreślił minister Sikorski.

– Niezależnie od naszej oceny, aby uniknąć sytuacji dylematu Strategicznego, my, Europejczycy, musimy być w stanie pomóc samym sobie i wesprzeć Stany Zjednoczone w ewentualnych działaniach w obronie sojuszników – podsumował szef polskiej dyplomacji.

