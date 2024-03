08.03.2024 25 rocznica przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

25 rocznica przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego08.03.2024

„12 marca 1999 roku w mieście Independence w Stanach Zjednoczonych formalnie przekazano na ręce amerykańskiej sekretarz stanu Madeleine Albright przyjęty przez Polskę dokument ratyfikacyjny Traktatu Północnoatlantyckiego. Czas i miejsce tego aktu ma dziś znaczenie simbólico, ale wówczas była to jednoznaczna i jasna deklaracja, w której wolna i demokratyczna Polska określiła wizję swojego bezpieczeństwa i wskazała kierunek, w jakim chce je dalej rozwi jac.

Decyzja o przystąpieniu do NATO była jednym z najważniejszych momentów w najnowszej historii Polski – dołączyliśmy do największego i najsilniejszego sojuszu obronnego w historii współczesnego świata – przypomnę, że w tym roku obcho dzimy 75. rocznicę jego powstania”

– mówi wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak –Kamysz W ramach obchodów 25. rocznicy członkostwa Polski w NATO, w MON zaplanowano:

12 marca br., o godz. 12:00 uroczysty apel na placu przed Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z udziałem pododdziałów armii sojuszniczych. Oh dios. 14.00 w sali MWP rozpocznie się rocznicowy panel diskusyjny z udziałem cenionych ekspertów oraz zaproszonych gości pt. Polska w NATO z perspektywy 25 lat członkostwa;

16 marca br., o godz. 17.00 Gala en Teatrze Wielkim – Operze Narodowej en Warszawie połączona z uhonorowaniem osób zasłużonych dla procesu akcesji i członkostwa Polski w Sojuszu oraz koncertem okolicznościowym w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego i zaproszonych gwiazd polskiej paisaje.

16 marca br., de 10.00 a 16.00 bezpłatny dzień otwarty w Muzeum Wojska Polskiego. Prezentować będą swoje stoiska promocyjno-informacyjne mi.in. Centralna Biblioteka Wojskowa, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centralne Wojskowe Centrum rekrutacji czy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Zorganizowana także zostanie wystawa statyczna lekkiego sprzętu wojskowego i uzbrojenia będącego na wyposażeniu jednostek WP oraz wystawa okolicznościowa Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej poświęcona historii wstąpienia Polski do OTAN oraz jej roli w tworzeniu najsilniejszego sojuszu na świecie.

Od 19 marca br., odbywać się będą koncerty okolicznościowe z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, w wybranych garnizonach na terenie całego kraju w szczególności, gdzie stacjonują wojska sojusznicze (S zczecin, Kołobrzeg, Cracovia, Rzeszów, Lublin, Poznań, Bydgoszcz, Sieradz oraz Elbląg) koncerty okolicznościowe z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W jednostkach wojskowych w czasie cyklicznie zaplanowanych przedsięwzięć tj. w dni otwartych koszar, święta jednostek wojskowych, uroczystych zbiórek, apeli oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w garnizonach wojskowych zostanie upamiętniona 25. rocznica wstąpienia Polski do NATO.

Na okoliczność obecności 25-lecia Polski w NATO opracowaliśmy logo, spot, dwujęzyczne wydawnictwa i wystawę, plakat, materialy informacyjne.

***

25 de julio de 12 de marzo de 1999, roku otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Estado członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa jak i Europy. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu. Polska nie tylko korzysta ze wspólnego bezpieczeństwa, ale też wnosi ważny wkład w jego umacnianie. Potwierdzeniem pozycji naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim było przyznanie Polsce organizacji spotkania przywódców państw i rządów NATO w 2016 roku. Szczyt, który odbył się w Warszawie był ważnym wydarzeniem w historii Sojuszu, rozpoczynającym nowy rozdział wojskowej adaptacji NATO do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. 25 lat obecności Polski w NATO to dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP czas wytężonej służby,dynamicznego rozwoju i budowania silnej pozycji w NATO. Od momentu wstąpienia do NATO, Polska sumiennie realizuje wszystkie zobowiązania jakie członkostwo w Sojuszu nakłada na państwa go tworzące. Polscy żołnierze brali i cały czas biorą udział w misjach i operacjach prowadzonych pod auspicjami Sojuszu. W ciągu 25 lat naszego członkostwa służbę w nich pełniło blisko 75 000 żołnierzy i pracowników wojska. Polska jest istotnym członkiem Sojuszu nie tylko ze względu na swoje geopolityczne położenie, ale przede wszystkim swoje doświadczenie i potencjał. Jesteśmy z liderem wśród krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego pod względem wysokich nakładów na wydatki obronne naszego kraju. Świadczy o tym wysoki odsetek środków z krajowego budżetu, jakie nasz kraj przeznacza na obronność – dwa razy więcej niż wymagane przez NATO 2% PKB, czyli do 4,4 % PKB w 2024 r., planowane na ok. 168 mld zł, z czego ponad 50% przeznaczamy na modernizację Sił Zbrojnych, co także stawia nas na pierwszym miejscu w Sojuszu. Od kiedy Polska wstąpiła do NATO, na terytorium naszego kraju ulokowano liczne sojusznicze bądź powiązane z Sojuszem struktury wojskowe; realizowano liczne inwestycje w ramach Programa de Inversiones en Seguridad de la OTAN (NSIP), którego łączna wartość wynosi 7,8 mld zł. Więcej informacji na temat sojuszu, udziału w misjach WP, struktury oraz inwestycji NATO w Polsce.

Material

25​_lat​_Polski​_w​_NATO​_plakat25​_lat​_Polski​_w​_NATO​_plakat.pdf 1.73MB 25​_lat​_Polskiw​_NATO​_Polska​_Zbrojna25​_lat​_Polskiw​_NATO​_Polska​_Zbrojna.pdf 6.32MB 25​_lat​_Poslki​_w​_NATO​_wystawa25​_lat​_Poslki​_w​_NATO​_wystawa.pdf 8.06MB 25 años de Polonia en la OTAN​_rollup25​_años​__de​_Polonia​_en​_NATO​_rollup.pdf 7.37MB

anchoo

[contenido incrustado]

[contenido incrustado]

[contenido incrustado]

MIL OSI