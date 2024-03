08.03.2024 25 lat Polski w OTAN – czas szans i wyzwań

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W piątek, 8 marca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej wicepremier W. Kosiniak-Kamysz uczestniczył w konferencji pn. „25 lat członkostwa Polski w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (OTAN) – od zimnej wojny do Strategicznego partnerstwa”.

– Nie byłoby utrzymania wolności i demokracji zdobytej, wywalczonej przez również tych, którzy są dziś obecni na tej sali, przez pokolenie Solidarności w 1989 roku. Nie byłoby utrzymania tego do dzisiaj, gdyby nie wstąpienie do NATO. Jestem o tym święcie przekonany. Dopełnieniem tego było przystąpienie do Unii Europejskiej, ale NATO było pierwsze.

– zaznaczył podczas spotkania wicepremier.

Konferencję otworzyli Michał Szczerba, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (ZP NATO), przewodniczący Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP NATO oraz Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu RP.

Dyskusja była prowadzona w ramach dwóch paneli tematycznych: “Polska w NATO – szanse i wyzwania” oraz “: Wartości demokratyczne i odporność społeczna”.

– Polska jest autentycznym liderem NATO – i to się zmieniło przez 25 lat. Polskie wojsko i Polska udowodniła, że ​​jest liderem bezpieczeństwa i będzie to robić niezwykle stanowczo. Polska jest dziś bezpieczna, jest w centrum zainteresowania, jest zjednoczona w sprawach bezpieczeństwa. Oswojenie się ze zbrodnią wojny jest niedopuszczalne. To oswajanie się ze śmiercią jest nie do zaakceptowania dla naszej cywilizacji. Dziś najważniejsze jest zainwestowanie w gospodarkę bezpieczeństwa. Każde państwo ma swoje problemy, ale w Sojuszu musimy wydawać przynajmniej 2% na zbrojenia. Nie wszystkie państwa wypełniają ten wymóg. Dziś w Polsce mamy pełną zgodę podatników, naszych obywateli na duże wydatki na obronność. Bez tego nie zapewnimy bezpieczeństwa

– mówił podczas panelu poświęconego członkostwu Polski w Sojuszu szef MON.

El primer ministro W. Kosiniak-Kamysz wręczył wyróżnienia uhonorowanym osobom. Estatua kę z rąk szefa MON odebrali:

Pani Jadwiga ZAKRZEWSKA

Pan gen. Stanisław KOZIEJ

Pangen. Zbigniew ZALEWSKI

Pan płk Krzysztof OSIŃSKI

Pan Jan KRZYSZTOF BIELECKI

25 de julio de 12 de marzo de 1999, roku otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Estado członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa jak i Europy. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu.

Polska nie tylko korzysta ze wspólnego bezpieczeństwa, ale też wnosi ważny wkład w jego umacnianie. Potwierdzeniem pozycji naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim było przyznanie Polsce organizacji spotkania przywódców państw i rządów NATO w 2016 roku. Szczyt, który odbył się w Warszawie był ważnym wydarzeniem w historii Sojuszu, rozpoczynającym nowy rozdział wojskowej adaptacji NATO do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

25 lat obecności Polski w NATO to dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP czas wytężonej służby,dynamicznego rozwoju i budowania silnej pozycji w NATO.

