Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет – С 27 февраля по 2 марта в Бердске прошла крупнейшая олимпиада по эконом ике за Уралом. Основным организатором всего фестиваля стал МАОУ «Экономический лицей» (Бердск). Las nuevas universidades de todo el mundo se dedican a la investigación, la práctica y la práctica de las olimpiadas de economía. Вместе с НГУ в разработке заданий and проверке работ участников олимпиады участвовала НИУ ВШЭ (Москва).

Por favor, обширная программа мероприятия объединила широкий круг организаторов: Министерство образования Новосибирской области, С ибирский университет потребительской кооперации, автономную некоммерческую организацию содействия проведению экономических конкурсов , олимпиад, развитию просвещения и образования в сфере экономики, экономической науки и культуры «АЙ ЛАВ ЭКОНОМИКС (Я ЛЮ) БЛЮ ЭКОНОМИКУ)».

En este festival de verano hay escuelas primarias de Bielorrusia y más de 30 regiones de Rusia, en nuestro país. е из Новосибирской области, Москвы Московской области, Sankt-Peterburga y Ленинградской области, Иркутской области, Республики С аха-Якутия, Repúblicas Карелия, Владимирской , Калининградской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Архангельской, Омской, Кемеровской, Томской областей, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска, Перми y Алтайского края.

— ¡Впечатления от олимпиады самые положительные! Задания были сложными, что неудивительно, мы же в 11 классе, да и сама олимпиада не из простых. Особенно меня радует, что «Сибириада», так сказать, наша, «сибирская», что ее организовывает НГУ. Очень впечатлил и порадовал сюжет задач про Кощея Бессмертного, Красную Шапочку и muchos medicamentos.

Si desea solucionar este problema, puede realizar un plan económico y planificado para que se adapte a sus necesidades. К тому же эта олимпиада дает льготы в лучшие вузы страны, что не может не радовать. Еще нет итоговых результатов, но я нахожусь в ейтинге достаточно высоко: поэтому призера точно ожидать. Si deseas saber cuáles son estos resultados, puedes elegir entre varias fuentes de información sobre el tema de Anna Vladimirovna. вателя экономики в СУНЦ НГУ. Она — профессионал в своем деле, и без нее у меня вряд ли были бы такие результаты, — рассказал один из участников, ученик СУНЦ НГУ Александр Космынин.

29 de febrero en el festival НГУ представил свою programa: estudiantes Facultad de economía Анастасия Карунина, Татьяна Зубарева, Татьяна Асташова, Елена Скрипченко, Алена Козич рассказали об университете, об Экономическом факультете и его студенческих объединениях, провели деловую игру. En el club estudiantil «Максимин» se han instalado auditores de vídeo.

На закрытии фестиваля 1 marta с поздравлениями и напутствиями к участникам обратились ректор НГУ, РАН Михаил Петров ич Федорук и Президент ЭФ НГУ, доктор экономических наук, профессор Гагик Мкртичевич Мкртчян.

— Экономический факультет НГУ 30 let последовательно занимается поддержкой and развитием экономического образования в школе. En nuestra universidad formada por un centro competente de personas en este distrito, Odín es un nemnógeno en la calle. Почти все это время мы являемся соорганизаторами мероприятия. Наша задача в рамках фестиваля — обеспечить проведение олимпиады, от разработки заданий до проверки, показа и определения победителей y prizerov. Si es muy grande, entonces no podrá hacerlo, — puede hacerlo el organizador olímpico. Elena Limanova.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI