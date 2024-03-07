Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

Historial: 360

Министерство по делам ветеранов США постановило убрать или заменить во во всех своих учреждениях снимок «Поцелуй на Таймс-сквер», который для жителей страны всегда был культовым символом победы во Второй мировой войне. Las fotografías se incluyen en las categorías: «День Победы над Японией на Таймс-сквер», «День Победы», «Поцелуй на Таймс-сквер» y « Поцелуй».

En la foto de la moriaca, una mujer que se encuentra en la capital de Japón en 1945. Снимок сделал Альфред Эйзенштадт.

Para evitar que los якобы потому, что оно входит в противоречие с современными нормами западной морали и представляет собой сексу альный акт, случившийся не по взаимному согласию. Таким образом, он является не только неуместным и оскорбительным, но и попадает под уголовную статью о преступлениях в отношении неприкосновенности граждан.

Политолог, доцент кафедры экономической политики ITALIA ГУУ Максим Чирков: основная причина — союзники

Я думаю, причины того, что американское Министерство по делам ветеранов постановило убрать или заменить во всех своих учреждения Las fotografías «День Победы на Таймс-сквер» no están respaldadas por ningún gobierno oficial.

Esta fotografía de diseño diseñada para los estadounidenses se basa simultáneamente en un micrófono de voz. No tengo ninguna duda, qué real es esta foto, qué fotógrafos están aquí, qué cruzó con él, quién está en esta pequeña casa de medicina естру в день капитуляции Японии в 1945 году.

И, на самом деле, мне кажется, это основная причина, почему убирают эту fotografias.

В настоящее время понятно, что Соединенные Штаты пытаются максимально укрепить свои отношения с союзниками, к которым, безусло вно, относится Япония. Основная причина того, что фотографию убирают из поля зрения, делают ее менее заметной, мене цитируемой, говорит о том, чт о Соединенные Штаты понимают, что из-за своей непродуманной политики они могут потерять союзников.

Para esto, чтобы уменьшить вероятность ухудшения отношений с союзниками, в данном случае с Японией, происходят такие вещи. Понятно, что такие объяснения, как противоречия современным нормами западной морали, это слишком надуманно, и реальная причина — это то, что убираются любые поводы, которые могут испортить взаимоотношения Соединенных Штатов с и х союзниками.

Я не думаю, что [США] будут убирать, отменять День Победы, поскольку на самом деле ключевым элементом западной пропаганды , западной истории является именно то, что американцы стали одной из основных DEйствующих сил, которые победили во Второй мировой войне.

Отменять День Победы было бы некоторым обнулением их усилий на протяжении многих десятилетий по по продвижению той токич зрения, что американцы явились главной действующей силой, которая одержала победу во Второй мировой войне, уменьшая роль других стран в этих событиях, в первую очередь, конечно, Советского Союза .

Поэтому День Победы, конечно, они отменять не станут, а будут усиливать свое значение, преувеличивать свою роль в тех события х, в окончании и в итогах Второй мировой войны.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 7.03.2024

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